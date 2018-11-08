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08.11.2018 10:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учатся на ходу

На юге России ученики получают знания самыми разными способами
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России №7714 (251)
В астраханской школе, в классе для самых маленьких учеников, потолок разрисовали особым способом. Это помогает сохранить здоровье глаз.
Фото: Елена Мелихова/РГ В волгодонской школе прямо на ступенях написана таблица умножения. Фото: Елена Мелихова/РГ
В волгодонской школе прямо на ступенях написана таблица умножения. Фото: Елена Мелихова/РГ

- На первый взгляд, на потолке просто разноцветные геометрические фигуры и хаотичные линии. На самом деле это настоящий офтальмотренажер, - рассказывает заместитель директора по начальным классам школы №29 Светлана Андросова.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Ноу-хау основано на методике доктора Базарного, направленной на сохранение здоровья человека. Упражнения для глаз проводятся во время физкультминуток на уроках. Когда ребенок следит за линиями и хитросплетениями узоров, его глаза тренируются.

Еще для школы закупили парты-конторки. Их также установили в классах. Теперь во время урока ученик может не только сидя, но и по собственной инициативе стоя выполнять задания, подняв столешницу. Такая парта регулируется по высоте и рассчитана на одного человека.

Как рассказала педагог с 47-летним стажем Светлана Андросова, в последнее время значительно увеличилось число гиперактивных детей. Малышам сложно высидеть все 40 минут в одной позе. Поэтому для них за время урока проводят несколько перерывов, во время которых ученики выполняют ряд упражнений, в том числе и для глаз.

- Парты-конторки для таких непосед - это прекрасное изобретение, - говорит педагог.

Тем временем

В Ростовской области также находят способы повышения успеваемости и сохранения здоровья. Так, в волгодонской школе появилась "умная" лестница. Прямо на ступенях написаны таблица умножения и формулы - физические, химические, математические. Пока поднимешься по ступенькам - формулу и запомнил. Такое новшество было встречено ребятами на ура. А лестница стала гордостью учеников и излюбленным местом для фотосессий.

Фото: РИА Новости
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- Это не просто рисунки, а продолжение интерактивного образовательного процесса за пределами класса. Разминка на лестнице позволяет не только отдохнуть, но и повторить таблицу умножения, - рассказывает директор школы №8 "Классическая" Оксана Белова.

Идея создания необычной лестницы принадлежит ей, а она, в свою очередь, "подсмотрела" ее во время обучающего семинара в Москве и взяла на вооружение. Тем более что в школе проводили ремонт.

Сейчас преображаются и школьные стены. На них один за другим появляются портреты героев литературных произведений. В качестве оформителей выступают профессиональные художники. Не исключено, что к этой работе привлекут и детвору.

- Наша школа старается создать комфортную, здоровьесберегающую и стимулирующую атмосферу для учеников. Педагоги совместно с детьми поднимаются вверх по нашей "умной" лестнице, ассоциируя этот процесс не только с изучением таблицы умножения, но и успешным подъемом вверх каждого ребенка в его личностных достижениях, - говорит директор.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Ростовская область
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