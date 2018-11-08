В экономической зоне "Лотос" открыли новое производство

Резидент астраханской особой экономической зоны "Лотос" - компания "Гекса-Лотос" запустила линию по производству геосинтетической ткани. Ориентированное на импортозамещение предприятие посетил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

Геосинтетика - это прочный и долговечный материал, который применяют в строительстве и нефтегазовой отрасли. Сейчас около 70 процентов востребованной продукции завозят в Россию из-за рубежа. Компания "Гекса-Лотос" по сути стала первым предприятием, выпускающим геотекстиль такого качества и в таких объемах. По словам директора компании Александра Кочеткова, пока предприятие будет ежемесячно изготовлять около 60 тонн продукции, а в перспективе объем вырастет до 200 тонн геотекстиля в месяц.

Несколько интересных проектов сейчас реализует и якорный резидент ОЭЗ судостроительный завод "Лотос". Самый главный - строительство первого в современной России пассажирского круизного лайнера класса "река-море" PV300VD. Как заметили президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор "Лотоса" Рустам Халитов, суда такого класса не строились в нашей стране 60 лет.

В этом году на заводе "Лотос" начали строить два речных теплохода проекта ПКС-180 "Золотое кольцо". Новые туристические суда будут способны преодолевать предельное мелководье, до полутора метров, и смогут причаливать даже к необорудованному берегу. Это позволит расширить географию речных круизов в европейской части страны в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того, на "Лотосе" строят два танкера-химовоза, которые предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также химических грузов. В прошлом году судостроители приступили к возведению многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD49 для транспортировки навалочных, лесных, зерновых и опасных грузов на Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном море.

Посетив предприятия, глава региона рекомендовал их руководителям обратить внимание на профориентационную работу.

- Обучайте персонал, больше общайтесь со студентами. Молодежь должна быть уверена, что после обучения найдет себе достойное применение в родном регионе, - заметил Сергей Морозов.

Справка



ОЭЗ ППТ "Лотос" создана в 2014 году. Сейчас на ее территории построены объекты водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На это из федерального бюджета направили 500 миллионов рублей. Резидентами ОЭЗ являются восемь компаний, по проектам которых заявлено свыше 24 миллиардов рублей инвестиций. Еще один потенциальный резидент - компания АО "Рыбные корма", которая готова производить корма из натурального сырья для объектов аквакультуры. При выходе на полную мощность компания планирует занять 33 процента российского рынка.