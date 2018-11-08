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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поправили генплан

В Феодосии создадут спортивный кластер и яхтенную марину
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7714 (251)
Депутаты городского совета Феодосии утвердили генеральный план муниципального округа. Документ объединил в единое целое город и окружающие его поселки. В процессе обсуждения авторы генплана рассмотрели свыше 300 замечаний горожан. Но серые зоны в плане все же остались.

Большая часть правок касалась тех или иных участков, по каким-то причинам выпавших из поля зрения проектировщиков. Кое-где феодосийцы просили изменить целевое назначение земли, предусмотреть строительство детских садов, увеличить общественные зоны. Как правило, такие правки принимали без особых прений. В окончательном варианте депутаты учли 265 замечаний, отклонив 56. Из наиболее принципиальных корректив в итоговый вариант документа вошли, например, обозначение границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" и границы Карадагской научной станции, на чем настояли члены общественной организации "Гражданский актив".

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Нет в генплане и гольф-клуба, проект которого бурно обсуждался на протяжении последнего года. Члены "Гражданского актива" настаивали, чтобы полей для гольфа не было на землях ни одной из особо охраняемых природных территорий в границах муниципального округа. Ведь других свободных участков в регионе просто нет. В результате городские власти ответили, что застройка заповедников гольф-полями не предусматривается. А вот исключить яхтенную марину из генплана активистам не удалось, как и причалы в Мертвой бухте. Их строительство предусмотрено в планах развития Крыма.

В скором времени появится в Феодосии и спортивный кластер. На его строительство в ближайшие три года предусматривается бюджетное финансирование в размере около 300 миллионов рублей. Объект разместится в районе устья реки Байбуга, вблизи старой спасательной станции. Местные власти уже запланировали перенести сюда с пляжа "Жемчужный" площадку для пляжного волейбола.

- Предполагается сформировать новый земельный участок, передать три участка, которые можно оборудовать в соответствии с современными стандартами, - рассказал о планах глава Феодосийского округа Владимир Титаренко.

Новую площадку для пляжного волейбола откроют уже к будущему курортному сезону. В дальнейшем вокруг нее появится спортивный кластер на базе реконструируемого комплекса "Динамо".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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За окончательный вариант генерального плана муниципального округа феодосийские депутаты голосовали единогласно. Несмотря на то, что документ содержит перечень разногласий по так называемым серым зонам - участкам, о будущем которых нет единого мнения. В такой цвет в частности покрашены на карте городские леса. Кроме того, депутаты решили ограничить срок действия документа.

- Поскольку генпланы муниципальных образований разрабатывают в Крыму впервые, рационально ограничить срок их действия до 2030 года, так же, как и срок действующей стратегии развития республики, - пояснил глава администрации города Сергей Фомич. - В дальнейшем будут новые цели, задачи, на основе которых станут разрабатывать обновленный генплан с учетом реперных точек развития Крыма.

Тем временем

Керчане отвергли проект реконструкции и зонирования городской набережной, предложенный проектной организацией "Светлые идеи". Участникам публичных слушаний не понравилась идея бассейна с подогревом на набережной, а амфитеатр "Грифон" в ее центре показался слишком громоздким. В то же время проектировщики не предусмотрели оговоренные в техзадании цветомузыкальный фонтан, велодорожки и парк аттракционов.

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