В Феодосии создадут спортивный кластер и яхтенную марину

Депутаты городского совета Феодосии утвердили генеральный план муниципального округа. Документ объединил в единое целое город и окружающие его поселки. В процессе обсуждения авторы генплана рассмотрели свыше 300 замечаний горожан. Но серые зоны в плане все же остались.

Большая часть правок касалась тех или иных участков, по каким-то причинам выпавших из поля зрения проектировщиков. Кое-где феодосийцы просили изменить целевое назначение земли, предусмотреть строительство детских садов, увеличить общественные зоны. Как правило, такие правки принимали без особых прений. В окончательном варианте депутаты учли 265 замечаний, отклонив 56. Из наиболее принципиальных корректив в итоговый вариант документа вошли, например, обозначение границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" и границы Карадагской научной станции, на чем настояли члены общественной организации "Гражданский актив".

Нет в генплане и гольф-клуба, проект которого бурно обсуждался на протяжении последнего года. Члены "Гражданского актива" настаивали, чтобы полей для гольфа не было на землях ни одной из особо охраняемых природных территорий в границах муниципального округа. Ведь других свободных участков в регионе просто нет. В результате городские власти ответили, что застройка заповедников гольф-полями не предусматривается. А вот исключить яхтенную марину из генплана активистам не удалось, как и причалы в Мертвой бухте. Их строительство предусмотрено в планах развития Крыма.

В скором времени появится в Феодосии и спортивный кластер. На его строительство в ближайшие три года предусматривается бюджетное финансирование в размере около 300 миллионов рублей. Объект разместится в районе устья реки Байбуга, вблизи старой спасательной станции. Местные власти уже запланировали перенести сюда с пляжа "Жемчужный" площадку для пляжного волейбола.

- Предполагается сформировать новый земельный участок, передать три участка, которые можно оборудовать в соответствии с современными стандартами, - рассказал о планах глава Феодосийского округа Владимир Титаренко.

Новую площадку для пляжного волейбола откроют уже к будущему курортному сезону. В дальнейшем вокруг нее появится спортивный кластер на базе реконструируемого комплекса "Динамо".

За окончательный вариант генерального плана муниципального округа феодосийские депутаты голосовали единогласно. Несмотря на то, что документ содержит перечень разногласий по так называемым серым зонам - участкам, о будущем которых нет единого мнения. В такой цвет в частности покрашены на карте городские леса. Кроме того, депутаты решили ограничить срок действия документа.

- Поскольку генпланы муниципальных образований разрабатывают в Крыму впервые, рационально ограничить срок их действия до 2030 года, так же, как и срок действующей стратегии развития республики, - пояснил глава администрации города Сергей Фомич. - В дальнейшем будут новые цели, задачи, на основе которых станут разрабатывать обновленный генплан с учетом реперных точек развития Крыма.

Тем временем

Керчане отвергли проект реконструкции и зонирования городской набережной, предложенный проектной организацией "Светлые идеи". Участникам публичных слушаний не понравилась идея бассейна с подогревом на набережной, а амфитеатр "Грифон" в ее центре показался слишком громоздким. В то же время проектировщики не предусмотрели оговоренные в техзадании цветомузыкальный фонтан, велодорожки и парк аттракционов.