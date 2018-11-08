В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море

Принятый Верховной Радой законопроект о введении прилегающей морской зоны, которая в два раза превышает территориальные воды Украины, формально легализует действия "украинских флибустьеров" вокруг Крыма, заявил в комментарии "РГ" депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Сегодня украинский парламент утвердил в первом чтении законопроект, согласно которому у Украины может появиться "прилегающая зона" шириной 24 морские мили, которая отсчитывается от тех же линий, что и территориальные воды, составляющие 12 миль. Авторы законопроекта считают, что в результате будет де-факто в два раза увеличена территория контроля Украины в Черном море.

- Документ де-факто легализует "украинских флибустьеров", которые будут рыскать по 24 милям "украинского моря" и откровенно нарываться на конфликт с Россией, - сказал Дмитрий Белик. - В наши территориальные воды они не сунутся, просто побоятся. Но формально присвоят право вести приграничный контроль в море между 12 и 24 милями вокруг Крыма. Кто может предсказать развитие ситуации, если они начнут перехватывать наши суда в этой зоне?

Депутат заявил, что эта ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания.

- Это не что иное, как подготовка к очередным украинским провокациям, - продолжает Белик. - Мы не в первый раз видим, когда попыткам оказать давление на Россию через Украину пытаются придать видимость законности. Поэтому Украина находится в постоянном поиске подобных формально легальных оснований для антироссийской кампании.