В Краснодаре врачи извлекли булавку из желудка младенца

Врачи Краснодарской детской краевой больницы спасли 10-месячного мальчика, проглотившего булавку. По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, родители привезли малыша в приемное отделение, заметив, что ему стало плохо. На снимке рентгена медики увидели причину нездоровья - раскрытую булавку, которая вошла в стенку желудка.

Подобные травмы требуют хирургического вмешательства, но специалисты приняли решение срочно извлечь инородное тело эндоскопическим путем - без операции.

В хирургическом отделении малыш с мамой провели сутки. Сейчас они дома. Жизни ребенка ничего не угрожает.

- Врачи эндоскопического отделения ДККБ многие годы спасают детей, которые умудряются проглотить или вдохнуть различные предметы. Что только ни доставали медики из органов дыхания и желудочно-кишечного тракта детей - монетки, булавки, иголки, магниты, батарейки, детали игрушек, пуговицы и другое, - говорит главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Клещенко. - И, к сожалению, виноваты в создавшейся ситуации взрослые. Безопасную среду для своего ребенка должны создавать родители, в том числе важно помнить о том, что малыш тянет в рот все, что попадет в руки.

Специалист напомнил, что ни в коем случае нельзя оставлять в доступных для ребенка местах бытовую химию, лекарственные препараты, инструменты и мелкие предметы.