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08.11.2018 14:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму придумали, как вывести отели из тени

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В Крыму разработали механизм выведения малых отелей из тени. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании совета Общественной палаты республики.

Отельерам, которые согласятся легализировать свои средства размещения, республиканские власти хотят предоставить преференции. Правда, некоторые из них еще придется согласовать с федеральным центром. В частности, Минкурортов предлагает ввести в республике льготное налогообложение. Для этого потребуется внести изменения не только в республиканские законы, но и в Налоговый кодекс РФ.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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- Обсуждается возможность предусмотреть нулевую налоговую ставку на прибыль от трех до пяти лет для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги предоставления временного размещения, - сообщил Волченко.

Помимо того, предлагается ввести мораторий на проведение плановых проверок сотрудниками государственного земельного надзора, чтобы отельеры успели получать разрешения на дополнительный вид использования участка. Пока зачастую они предоставляют услуги в зданиях, построенных на землях для ИЖС. Еще одной мерой может стать снижение ставок земельного налога для собственников участков. Для этого соответствующие постановления должны принять муниципальные власти. Кроме того, отельерам обещают субсидию на покрытие части затрат на проведение классификации.

- Эти законодательные инициативы, на наш взгляд, являются конкретными и исполнимыми, - считает Волченко. - Если перечень будет реализован, то значительная часть мини-отелей, находящихся вне правового поля, получат возможность и сами ощутят необходимость работать по закону.

Сейчас, по словам министра, в тени работает не менее половины всей туристической отрасли.

Справка "РГ"

В РК функционируют около 4,5 тысячи мини-отелей и малых средств размещения. Из них в качестве индивидуальных средств размещения зарегистрирован 1390.

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