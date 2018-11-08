Молодая пара из города Каменска-Шахтинского Юлия и Александр Соловьевы попросила своих гостей прийти на свадьбу без цветов. "Принесите нам лучше детские игрушки!" Собранные куклы, машинки, мячи, конструкторы, развивающие игры, детские книжки и многое другое Юля и Саша передали в центр онкогематологии Ростовской областной детской клинической больницы, устроив для его пациентов самый настоящий праздник.

Узнав о свадьбе без цветов, к акции присоединились и аниматоры, и магазины детских игрушек и одежды. Все они в назначенный день отправились за 140 километров в Ростов-на-Дону, в больницу. А фотограф Сергей Шабунин сделал фотографии специально для того, чтобы подарить их мамам, чьи дети участвовали в празднике.

- Как правило, люди идут на свадьбу с цветами, тратя на них много денег. Это огромные суммы - десятки, а то и сотни тысяч рублей! Это, конечно, очень красиво. Но мы решили ограничиться букетом невесты. Большое спасибо всем гостям, которые выполнили нашу просьбу. Все игрушки мы передали больным детишкам, которые пусть хоть на несколько часов отвлеклись и, надеюсь, забыли о боли, - говорит Юлия Соловьева.

Подсказала молодоженам идею необычной акции "Игрушки вместо цветов" организатор свадеб Анастасия Головченко. Разумеется, у жениха и невесты было желание сделать рождение их семьи незабываемым, и им очень пришлась по душе задумка поделиться своим праздником с теми, кто месяцами вынужден находиться в больничных стенах.

- Любовь - это не идеально сшитое свадебное платье, не купленный в элитном бутике костюм. Это отрез ткани, который еще необходимо раскроить и сшить, - сказала Анастасия Головченко. - У Юлии и Александра самые лучшие задатки портных, а их души настолько прекрасны, что они решили подарить радость тем, на чей порог "она заходит нечасто". Вы знаете, я и другим парам предлагала отказаться от цветов в пользу игрушек для детей - но никто не поддержал меня до этого.

Примечательно, что гости Соловьевых с радостью восприняли идею. На свадьбу собрались восемьдесят человек, и все вместо роз и калл принесли коробки с куклами, машинками, фломастерами для рисования. Требование к игрушкам было одно - они должны легко поддаваться дезинфекции. По этой причине под запретом оказались плюшевые мишки, зайки и котики. Онкобольные дети - особая категория. Из-за ослабленного иммунитета им опасны любые сопутствующие инфекции. Встреча с банальной простудой для малышей может закончиться в реанимации. Даже клоуны сюда приходят в стерильной одежде. И у учителей комплект одежды предназначен исключительно для работы. А если кто-то хочет оказать материальную помощь или сделать свой вклад в "коробку храбрости" (в нее собирают небольшие игрушки), можно обратиться к волонтерам-кураторам отделения.

Как говорят родители маленьких пациентов, удивительно, но когда настроение хорошее, даже анализы больных меняются в лучшую сторону.

- Хотите - верьте, хотите - нет, но это действительно так! - улыбается Наталья, мама пятилетней Кристины (из-за диагноза девочка уже несколько месяцев живет в больнице). - Спасибо огромное за этот праздник, который подарили гости нашим детям. А паре, передавшей нам игрушки, желаем долгой и счастливой жизни.

Заведующий центром онкогематологии ростовской ОДБ Карапет Асланян подтверждает: "Положительные эмоции влияют на параметры внутренней среды организма. И мы очень стараемся радовать деток как можно чаще. Поэтому такие праздники можно считать одним из компонентов терапии".

- Мы очень любим друг друга и мечтаем о сыне и дочери. Хотим призвать и другие пары последовать нашему примеру, - говорит Юлия. - Можно передать игрушки не только в больницу, но и, например, в дом ребенка. Или сделать чей-то день особенным. Поверьте, лично вы абсолютно ничего не потеряете. Но зато порадуете кого-то еще. Ведь радость в глазах детей бесценна.

Справка

Центр детской онкогематологии в Ростовской областной детской клинической больнице существует уже 26 лет. За это время здесь прошли лечение более двух тысяч самых тяжелых пациентов.

Сегодня за год через это отделение проходит около двух сотен детей, из них со злокачественными образованиями и раком крови 60-70 ребят. Самый распространенный диагноз - "острый лимфобластный лейкоз". Или другими словами "рак крови". Это заболевание требует долгого и тяжелого лечения, порой длящегося годами. Но медицина не стоит на месте. И сегодня благодаря развитию полихимиотерапии и внедрению в России трансплантации костного мозга выживают более 90 процентов маленьких пациентов.

Что является причиной онкологии, неизвестно. Сегодня в отделении, возглавляемом доктором Асланяном, находятся и младенцы, и подростки. В больнице они не просто проходят процедуры, они там живут.

Кстати, с недавних пор в онкогематологическом отделении стационара создана общеобразовательная школа. Класс сегодня занимает часть игровой комнаты, в которой поставили парты. Нашлись спонсоры, подарившие отделению большой экран. Ученики на занятия ходят не с учебниками, а с планшетами. Также в этом сложном отделении в обязательном порядке есть и психологи. Они работают и с детьми, и с родителями, для которых известие о диагнозе ребенка становится не просто стрессом, а напрочь меняет и ломает жизнь и ее привычный уклад.