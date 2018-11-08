Пенсионерка Нина Дмитриевна Нехуженко добилась исполнения решения суда о сносе самовольной пристройки в ее доме, которое вступило в силу еще в начале 2016 года. Понадобилось 2,5 года хождений по инстанциям, обращений и жалоб, чтобы решение довели до конца.

"Хостел" под окном

"РГ" писала о проблеме в статье "Избушки на бетонных ножках" в выпуске от 15 апреля 2016 года. Соседи с первого этажа пристроили к двухкомнатной квартире в пятиэтажке дополнительные помещения общей площадью почти 50 квадратных метров, пробили проемы во внешних стенах дома, обустроили два дополнительных санузла. В пристройке расположился своеобразный "хостел" - жилье сдавали студентам, строителям. Владельцы самостроя чувствовали себя совершенно безнаказанно - ведь в Севастополе еще ни разу не сносили жилую недвижимость по решению суда, не считая скандальной 16-этажки на месте мемориала на мысе Хрустальный.

Ветеран труда, медик с 55-летним стажем Нина Нехуженко боролась с незаконной пристройкой с 2012 года. Ее начали возводить, не получив никаких разрешений, не спросив согласия у соседей. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Севастополя признала строительство незаконным. А в горгазе установили, что объект "посадили" на действующие подземные сети газопровода. Исследования воздуха в квартире Нехуженко показали высокую концентрацию формальдегида, испаряющегося с кровли пристройки.

Между соседями разгорелся конфликт. Пенсионерка жаловалась на хамство и угрозы, жильцы снизу упрекали ее в зависти.

- Квартиру под моей купили в конце 2011 года, пристройки тогда не было, а весной 2012-го начали перепланировку и строительство, - рассказала "РГ" Нина Дмитриевна. - А потом в суде пытались доказать, что купили квартиру уже с пристройкой, и она была введена в эксплуатацию еще в 2007 году. Шесть лет они мне портили жизнь, но закон на моей стороне.

Хотя решение суда вступило в силу, исполнять его хозяева пристройки не собирались. Судебные приставы открыли исполнительное производство, поначалу применяя административные меры - составляя протоколы, выписывая штрафы. Как рассказали в УФССП по Севастополю, штрафы должник оплачивал, но решение суда все равно не исполнял. Поэтому приставы запросили средства на принудительный демонтаж в Минфине РФ - процедура эта длительная, и финансирование из федерального бюджета поступило только в этом году.

"А что тут такого?"

Первый снос был назначен на 14 июня, но владельцы обратились в суд с жалобой на действия приставов - дескать, проект демонтажа не был должным образом подготовлен - и добились приостановления исполнительного производства. Да и когда к их дому подъехал экскаватор, не очень верили, что решение будет исполнено. Но вещи все-таки начали выносить, и то только, когда стало понятно, что самоcтрою не устоять.

На снос собрались представители всех коммунальных служб и управляющей компании, соседи и зеваки, кто-то даже вызвал полицию. Но все обошлось мирно. Строители по частям разбирали пристройку, хозяева выносили на улицу пожитки.

Мнения жителей разделились. Многие сокрушались: что тут такого, хотели люди чуть больше простора, кухоньку немного расширить, в хрущевке-то семьей не развернуться. Дескать, надо было дать возможность узаконить, да и вообще у владельцев пристройки был плохой юрист - дело о сносе проиграть почти невозможно.

- В нашем доме оценивают эту историю неоднозначно, - говорит соседка Нины Нехуженко. - Пристройка незаконная, это неправильно. Случись что, из-за пристроек с обратной стороны к нашему дому ни скорая не подъедет, ни пожарная, ни МЧС. А по-человечески людей вроде как жалко.

Хозяева пристройки признают, что она незаконная, но снос считают несправедливым. Чтобы сберечь самострой, они даже предоставили в суд результаты экспертизы, согласно которой от демонтажа пострадает весь дом - она чуть ли не держит на себе всю пятиэтажку.

- В нашем дворе восемь пристроек, и все незаконные, но только у нас такие проблемы из-за нашей завистливой соседки, - считает дочь хозяйки квартиры Елена Осташко. - Независимая экспертиза установила, что при сносе пострадают основные конструкции дома, так как пристройка является опорой, дом развалится. Пытались ее узаконить: у нас готова часть документов, но законодательство такое сложное, что уже накопилось 200 листов этого дела.

И фасад покрасить!

Точку в споре поставили судебные приставы. Демонтаж пристройки, согласно госконтракту, обошелся почти в 150 тысяч рублей - эта сумма будет взыскана с хозяйки квартиры.

- Исполнительное производство возбуждено в 2016 году, но ввиду того, что должник за столь длительный период не исполнил решение суда, привлекли специализированную организацию для принудительного исполнения, - рассказал замначальника межрайонного отдела судебных приставов УФССП Севастополя Александр Синицын. - Средства будут взысканы с должника. Должник является пенсионером, поэтому мы обратим взыскание в размере 50 процентов на его пенсию.

Кстати, подрядчик только разобрал пристройку и вывез строительный мусор. Привести фасад дома к первоначальному виду обязана хозяйка квартиры - соответствующее решение суда вступило в силу.

Как сообщили "РГ" в Госжилнадзоре Севастополя, только с начала 2018 года поступило 411 жалоб на незаконные переустройства и перепланировки в многоэтажках, в числе которых и самовольные пристройки. Подано шесть судебных исков об исполнении предписаний инспекторов к владельцам квартир, которые отказались устранить нарушения и убрать самострои. Все иски удовлетворены, пристройки демонтируют.

Между тем, хозяева двух незаконных пристроек на проспекте Победы и на улице Маршала Геловани разобрали их самостоятельно, не дожидаясь судебных исков.

Комментарий

Дмитрий Яньков, начальник главного управления государственного жилищного надзора Севастополя:

- Пристройка к многоквартирному дому - это отчасти и самовольная перепланировка, и порча жилого дома, а в целом - реконструкция МКД. Узаконить самовольную перепланировку и переустройство возможно только в суде. При этом необходимо приложить результаты технических экспертиз и заключений о том, что изменения не наносят ущерб третьим лицам и государству, не являются общественно опасными. Только суд принимает решение, сохранить ли пристройку, узаконить ли перепланировку. При этом, если перепланировку делают только в собственной квартире, то пристройка затрагивает интересы всех жильцов. Используется общее имущество многоквартирного дома - земельный участок, а это возможно только по решению 100 процентов собственников помещений в МКД.

Справка "РГ"

За незаконные пристройки предусмотрена ответственность по статье 7.21 КоАП РФ - нарушение правил пользования жилыми помещениями. За порчу и самовольное переустройство жилых домов (часть 1 статьи 7.21 КоАП РФ) штраф составляет от одной до полутора тысяч рублей, за незаконную перепланировку жилых помещений (часть 2 той же статьи) - от двух до 2,5 тысячи рублей.