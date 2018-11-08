В Сочи завершили расследование дела о гибели мальчика в ливневке

В суд передали успевшее наделать много шума уголовное дело о гибели в сочинской ливневке 7-летнего мальчика из Татарстана. Следователи пришли к выводу, что в смерти ребенка виноват перестроивший ливневый желоб владелец гостевого дома, рядом с которым и произошла трагедия.

ЧП случилось в начале августа во время сильнейшего дождя в Лазаревском районе Сочи. Причем все произошло буквально за несколько минут. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал.

Ставшие свидетелями инцидента люди сразу же решили, что горе-ливневка построена не по нормам. Однако мэрия курорта поспешила сообщить, что ливневые канавы по улице Октябрьской поселка Лазаревское были проложены еще в начале 60-х годов и, по задумке разработчиков, "сооружения должны быть полностью открыты". Якобы в случае залповых ливней решетки могут быть сорваны потоком и стать источником угрозы жизни и здоровья людей.

Хозяин мини-гостиницы установил перед домом бетонную плиту - прямо над ливневой канализацией

Случаем сразу же заинтересовались правоохранители, после проверки было возбуждено уголовное дело по статье о "причинении смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). Началась кропотливая работа следователей. В результате, как говорится, до правды докопались... Чуть позже во время расследования появился и подозреваемый - 52-летний хозяин местной мини-гостиницы, собственно, где и останавливались во время так жутко закончившегося отдыха приехавшие из Татарстана бабушка с внуком.

- Обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту, располагалась она над ливневой канализацией. Так он хотел сделать более удобным вход в домовладение. Несмотря на то что участок многолюдный, там отсутствовали какие-либо заграждения или перила, не было также и решетки с прозорами в оголовке канавы. И это притом что у мужчины есть соответствующее образование, и он понимал опасность таких действий, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В итоге направлявшегося к отелю мальчика попросту сбило с ног потоком воды и затащило под эту самую бетонную площадку и впоследствии унесло в море.

По данным правоохранителей, подозреваемый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал вину. В ближайшее время суд начнет рассмотрение этого дела.