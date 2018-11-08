В Сочи завершили расследование дела о гибели мальчика в ливневке

Новости

Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 21:30
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 21:28
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 21:12
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 21:10
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 21:00
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 21:00
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 20:23
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 20:15
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 20:07
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 20:04
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 19:59
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве 19:11
Курс евро превысил 76 рублей 19:10
Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России 19:10
В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море 18:56
УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой" 18:45
Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 21:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ответит отельер

В Сочи завершили расследование дела о гибели мальчика в ливневке
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
В суд передали успевшее наделать много шума уголовное дело о гибели в сочинской ливневке 7-летнего мальчика из Татарстана. Следователи пришли к выводу, что в смерти ребенка виноват перестроивший ливневый желоб владелец гостевого дома, рядом с которым и произошла трагедия.

ЧП случилось в начале августа во время сильнейшего дождя в Лазаревском районе Сочи. Причем все произошло буквально за несколько минут. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал.

Ставшие свидетелями инцидента люди сразу же решили, что горе-ливневка построена не по нормам. Однако мэрия курорта поспешила сообщить, что ливневые канавы по улице Октябрьской поселка Лазаревское были проложены еще в начале 60-х годов и, по задумке разработчиков, "сооружения должны быть полностью открыты". Якобы в случае залповых ливней решетки могут быть сорваны потоком и стать источником угрозы жизни и здоровья людей.

Хозяин мини-гостиницы установил перед домом бетонную плиту - прямо над ливневой канализацией

Случаем сразу же заинтересовались правоохранители, после проверки было возбуждено уголовное дело по статье о "причинении смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). Началась кропотливая работа следователей. В результате, как говорится, до правды докопались... Чуть позже во время расследования появился и подозреваемый - 52-летний хозяин местной мини-гостиницы, собственно, где и останавливались во время так жутко закончившегося отдыха приехавшие из Татарстана бабушка с внуком.

В Сочи ушел в отставку вице-мэр Эдуард Волков

- Обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту, располагалась она над ливневой канализацией. Так он хотел сделать более удобным вход в домовладение. Несмотря на то что участок многолюдный, там отсутствовали какие-либо заграждения или перила, не было также и решетки с прозорами в оголовке канавы. И это притом что у мужчины есть соответствующее образование, и он понимал опасность таких действий, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В итоге направлявшегося к отелю мальчика попросту сбило с ног потоком воды и затащило под эту самую бетонную площадку и впоследствии унесло в море.

По данным правоохранителей, подозреваемый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал вину. В ближайшее время суд начнет рассмотрение этого дела.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой