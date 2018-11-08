Новости

В небе над Екатеринбургом можно будет увидеть "космические гонки" 10:45
Крымские ученые создали вещество для мониторов будущего 10:32
Россияне рассказали о своем выборе продуктов и техники 10:23
Взрывы украинских минометов "Молот" списали на людей 10:23
Трамп назвал нечестной торговлю между США и Японией 10:19
Мэру Загреба пришлось отстаивать право носить российский орден 10:19
Появилось фото последнего седана Nissan Almera 10:09
На Урале с осужденных менеджеров Роскосмоса взыскали 234 млн 10:00
Ученые России и Китая провели исследования климата в Арктике 09:57
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит российско-корейский форум 09:41
США запустили баллистическую ракету Minuteman III 09:41
Стоимость нефти меняется разнонаправленно 09:36
В пригороде Иркутска произошел крупный пожар на складах 09:36
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 09:20
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах 09:04
Французский историк напомнил Макрону о роли России в мировых войнах 09:02
Смертельно опасные лягушки поселились в Приморском океанариуме 08:42
На Дальнем Востоке появились фальшивые купюры в 2000 рублей 08:33
Названы самые востребованные в России кроссоверы и внедорожники 08:17
Шесть человек стали жертвами взрыва на заводе в Китае 08:04
Камчатку накроет снежный циклон 07:28
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти 07:23
США обвинили Иран в намерении спрятать нефтяные танкеры 07:06
АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов 06:49
В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей 05:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мазутные "Самовары"

Берег Волги загрязнили нефтяными отходами
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7714 (251)
На территории склада нефтепродуктов в Волгограде активисты из Народного фронта обнаружили загрязнение почвы. А корреспондент "РГ" нашел предмет, очень напоминающий неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Но обо всем по порядку.
Фото: Роман Мерзляков/РГ В застывшую лужу битума намертво влипла бочка с выбитым дном. Фото: Роман Мерзляков/РГ
В застывшую лужу битума намертво влипла бочка с выбитым дном. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Раньше эта площадка относилась к заводу "Баррикады". Собственно, вся эта местность до сих пор называется поселком Нижние Баррикады. Когда мы приехали, какие-то мужики кипятили черную жижу в ямах. Сами рабочие уверяли, что очищают территорию от мазута. "И вообще все вопросы задавайте начальству".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона

- Это производство не имеет лицензии, оно осуществляется с грубейшими нарушениями правил охраны природы. Стоят "самовары", перерабатывающие нефтепродукты, которые сюда свозят из других областей, - говорит эксперт регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. - Продукты этой активной производственной деятельности загрязняют и воздух, и почву, и воду. Природоохранная зона Волги составляет 500 метров, а от "самовара" до реки метров 150. Причем это не склад, а реальное производство при полном отсутствии средств очистки. Налицо явные нарушения. Работники толком не могут ответить на наши вопросы. Таких мест, где мы сталкиваемся с различными загрязнениями, в Волгограде и его окрестностях великое множество. Каждый такой факт требует оперативного вмешательство.

У забора кучи каких-то твердых отходов. Рядом - застывшая лужа битума, в которую намертво влипла бочка с выбитым дном.

- Тут частная территория. Как вы сюда попали? Это мазутное хранилище. Для чего оно построено? Для мазута! - громко объявляет рабочий.

Фото: Depositphotos.com
Эксперты назвали самые экологически благополучные страны

Мы берем образцы почвы и воздуха. Их исследуют в лаборатории. После этого будет определен размер ущерба. В комитете природных ресурсов Волгоградской области "РГ" ответили, что проблемой уже занимаются. Возбуждено административное производство. Но до окончания проверки никаких комментариев. Специалисты должны выяснить, что это за объект, кому он принадлежит и что за тип отходов здесь найден.

Чуть в стороне наше внимание привлек ржавый металлический предмет с заостренным концом. Он лежал на земле, очевидно, откопанный кем-то ранее. Очертаниями находка очень напоминает бомбу или снаряд. Жители Волгограда достаточно часто сталкиваются с таким наследием Сталинградской битвы. Именно в этих местах сражались бойцы 112-й и 138-й стрелковых дивизий. По данным МЧС, только в этом году в регионе обезвредили 14 фугасных авиационных бомб времен Великой Отечественной.

Ворота, через которые час назад беспрепятственно проехали общественники, уже кто-то запер на замок. Правоохранители так и не смогли попасть за забор. Чтобы проникнуть внутрь, им потребуется разыскать собственника. "РГ" будет следить за ситуацией.

Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Цеповяза поместили в штрафной изолятор Приамурья
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев