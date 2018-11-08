На территории склада нефтепродуктов в Волгограде активисты из Народного фронта обнаружили загрязнение почвы. А корреспондент "РГ" нашел предмет, очень напоминающий неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Но обо всем по порядку.

Раньше эта площадка относилась к заводу "Баррикады". Собственно, вся эта местность до сих пор называется поселком Нижние Баррикады. Когда мы приехали, какие-то мужики кипятили черную жижу в ямах. Сами рабочие уверяли, что очищают территорию от мазута. "И вообще все вопросы задавайте начальству".

- Это производство не имеет лицензии, оно осуществляется с грубейшими нарушениями правил охраны природы. Стоят "самовары", перерабатывающие нефтепродукты, которые сюда свозят из других областей, - говорит эксперт регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. - Продукты этой активной производственной деятельности загрязняют и воздух, и почву, и воду. Природоохранная зона Волги составляет 500 метров, а от "самовара" до реки метров 150. Причем это не склад, а реальное производство при полном отсутствии средств очистки. Налицо явные нарушения. Работники толком не могут ответить на наши вопросы. Таких мест, где мы сталкиваемся с различными загрязнениями, в Волгограде и его окрестностях великое множество. Каждый такой факт требует оперативного вмешательство.

У забора кучи каких-то твердых отходов. Рядом - застывшая лужа битума, в которую намертво влипла бочка с выбитым дном.

- Тут частная территория. Как вы сюда попали? Это мазутное хранилище. Для чего оно построено? Для мазута! - громко объявляет рабочий.

Мы берем образцы почвы и воздуха. Их исследуют в лаборатории. После этого будет определен размер ущерба. В комитете природных ресурсов Волгоградской области "РГ" ответили, что проблемой уже занимаются. Возбуждено административное производство. Но до окончания проверки никаких комментариев. Специалисты должны выяснить, что это за объект, кому он принадлежит и что за тип отходов здесь найден.

Чуть в стороне наше внимание привлек ржавый металлический предмет с заостренным концом. Он лежал на земле, очевидно, откопанный кем-то ранее. Очертаниями находка очень напоминает бомбу или снаряд. Жители Волгограда достаточно часто сталкиваются с таким наследием Сталинградской битвы. Именно в этих местах сражались бойцы 112-й и 138-й стрелковых дивизий. По данным МЧС, только в этом году в регионе обезвредили 14 фугасных авиационных бомб времен Великой Отечественной.

Ворота, через которые час назад беспрепятственно проехали общественники, уже кто-то запер на замок. Правоохранители так и не смогли попасть за забор. Чтобы проникнуть внутрь, им потребуется разыскать собственника. "РГ" будет следить за ситуацией.