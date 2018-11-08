В Волгограде проверят сообщение о брошенных на свалке уголовных делах

Сотрудники главного управления МВД по Волгоградской области проверят появившуюся в интернете информацию об уголовных делах, якобы выброшенных в мусорный бак в одном из районов города.

По словам руководителя пресс-службы управления Светланы Смольяниновой, прежде всего полицейские оценят достоверность информации, размещенной в Сети. И если факты действительно подтвердятся, "виновные сотрудники будут привлечены к ответственности".

На опубликованных кадрах видна куча мусора вокруг небольшого бака. Среди бытовых отходов можно заметить два смятых листа формата А4, на которых что-то напечатано, а затем зачеркнуто. Имеют ли они отношение к уголовным делам, теперь покажет проверка.