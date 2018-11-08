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08.11.2018 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Краснодара выбросил с четвертого этажа 15 кошек

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре сегодня утром неизвестные выбросили полтора десятка кошек с балкона многоэтажки. Инцидент произошел на улице Ставропольской, 183, одной из главных магистралей города.

Фото: depositphotos.com
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В соцсетях очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как минимум пять кошек неподвижно лежат возле подъезда, у некоторых раны и кровь.

- Сообщение о том, что с балкона дома выбрасывают животных, поступило в полицию в 11.40. На место прибыл участковый уполномоченный. Он опросил очевидцев, среди которых оказались и несовершеннолетние. По предварительным данным, с четвертого этажа выбросили около 10-15 котов. Никто из животных не погиб, но некоторые получили травмы - зоозащитники отвезли их в ветеринарные клиники, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полицейские установили, что расположенные на четвертом этаже все пять квартир принадлежат одному лицу, поэтому вход в общий коридор был закрыт. На стук в дверь и звонки в домофон никто не отозвался. Уже установлена личность владелицы жилья. Сейчас выясняется, кто именно находился в квартире и выбрасывал питомцев.

Если подтвердится факт умышленного причинения вреда здоровью кошек, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными 245 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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