Результатом планомерной работы по снижению долговой нагрузки стало полное закрытие коммерческих кредитов Челябинской области, на обслуживание которых ранее тратилось до 1,8 миллиарда рублей в год. Сэкономленные средства направлены на приоритетные программы развития, сообщил на пресс-конференции губернатор Борис Дубровский.

Борис Дубровский (слева) отмечает: все больше собственников и руководителей предприятий считают себя ответственными за благополучие территории и окружающей среды. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Помимо того что полностью погашены коммерческие займы, оформленные при прежнем руководстве региона, госдолг в 2017 году тоже удалось сократить на 45 процентов - с 28,5 до 15,6 миллиарда рублей. Сейчас он состоит из федеральных бюджетных кредитов и условных обязательств по областным госгарантиям. Устойчивое финансовое положение позволяет региону участвовать во всех госпрограммах, рассчитывать на федеральные средства на условиях софинансирования.

Помимо приоритетных социальных программ, которым региональные власти традиционно уделяют большое внимание, в активной фазе находится подготовка к саммитам ШОС и БРИКС (они пройдут в Челябинске в 2020 году). На создание необходимой инфраструктуры требуется не менее 40 миллиардов рублей. Строительство ключевых объектов в Челябинске в разгаре - на днях глава региона лично оценил его ход.

Так, возведен каркас здания частного конгресс-холла "Таганай", где уже в следующем году пройдет несколько крупных региональных форумов. Кстати, его архитектурный облик был выбран по итогам международного конкурса самими челябинцами. Мнение горожан учитывалось и при разработке проекта реконструкции челябинского аэропорта - к ней уже приступил генподрядчик, привлеченный частным инвестором. Вот-вот стартует строительство другого стратегически важного объекта - аэродрома, являющегося федеральной собственностью. В 2020 году он будет способен вместить 30 самолетов и сможет применять систему "слепой посадки", которая сейчас действует только в аэропортах Москвы.

В областном центре ведется постоянный мониторинг мест размещения, возводятся новые объекты для гостей саммитов: начато строительство двухсекционного многоэтажного здания, где в 2020 году будет отель, а впоследствии - студенческое общежитие. Для приема руководителей международных делегаций возводят три поселка, оборудуют президентские номера в лучших гостиницах мегаполиса. Кстати, часть затрат инвесторам на эти проекты компенсируют из областной казны.

В ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС меняется облик центральной части Челябинска, затем улучшениядойдут до отдаленных районов

- На объектах к саммитам ШОС и БРИКС работают в основном местные компании. Стройматериалы закупаются тоже здесь, и это логично. Считаю, у нас есть все, чтобы сделать лучшее конкурентное предложение, - говорит Борис Дубровский.

По его словам, в результате к 2020 году существенно изменится облик центральной части Челябинска, а дальше улучшения, как круги по воде, дойдут до отдаленных районов. Первые шаги по созданию комфортной городской среды уже сделаны - уходят в прошлое обшарпанные разномастные ларьки, возводятся новые остановочные комплексы, ведется борьба с "кричащей" рекламой.

Чтобы не только улучшить внешний вид города, но и повысить качество жизни горожан, в этом году закрыта городская свалка, давно исчерпавшая свой ресурс и отравлявшая атмосферу. Введение новой территориальной схемы обращения с отходами в 2019 году позволит оптимизировать процесс утилизации мусора и наладить его эффективную переработку.

Новая система экологических квот вводится и для промышленных предприятий Южного Урала. В систему мониторинга выбросов включено около 200 объектов - не только крупные заводы, но и небольшие компании.

- Стратегия развития каждого предприятия должна быть связана с комфортом и безопасностью жителей территории. У компаний, которые этого не поймут, будущего нет, - убежден Борис Дубровский.

С выбросами автотранспорта, на долю которых приходится 40 процентов загрязнения атмосферы в областном центре, решено бороться с помощью современных технологий - переводить городской общественный транспорт на газомоторное топливо. А новая концепция развития транспортной сети, строительство дорог-дублеров и новых автотрасс избавит мегаполис от пробок. Отметим, в 2019 году дорожный фонд Челябинской области увеличится с 13 до 15 миллиардов рублей, что позволит расширить фронт работ.

К слову, увеличение финансирования ряда областных программ стало возможным за счет роста бюджетных доходов (за 10 месяцев этого года казна пополнилась на 115 миллиардов рублей, тогда как годом ранее сумма составляла 106 миллиардов). Этот факт говорит об укреплении экономики региона, как, собственно, и другие показатели: индекс промпроизводства с 2014-го по 2017 год увеличился на 5,8 процента, а объем сельхозпродукции достиг 126 миллиардов рублей. К слову, ежегодно в АПК направляется около четырех миллиардов рублей, и в дальнейшем господдержка аграриев не будет снижена.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Финансовое положение региона устойчивое, но это не повод останавливаться в развитии и считать, что мы всего достигли. 200 миллиардов рублей поступлений в консолидированный бюджет, а мы так должны закончить год, - это не совсем то, что хотелось бы. У некоторых регионов бюджетная обеспеченность выше. Для меня и команды это мотивация.