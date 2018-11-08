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08.11.2018 21:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Белые в нокауте

Галлямова и Гунина вышли в третий круг чемпионата мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Российские шахматистки Валентина Гунина и Алиса Галлямова вышли в третий круг женского чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

В ответном матче второго круга Галлямова во второй раз обыграла свою соотечественницу Александру Горячкину. Гунина черными фигурами взяла верх над украинкой Анной Ушениной, с которой они разошлись миром в первой партии. Помимо Горячкиной свое выступление на турнире завершила Анастасия Боднарук. Она дважды уступила еще одной представительнице Украины, Анне Музычук.

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Двенадцатой чемпионке мира по шахматам Александре Костенюк, Наталье Погониной и Екатерине Лагно вчера предстояло побороться за право остаться в Ханты-Мансийске на тай-брейке, так как одолеть соперниц за две партии им не удалось. Костенюк и Лагно два раза сыграли вничью с китаянкой Ни Шицюнь и Хоанг Тхань Чанг из Венгрии. Наталья Погонина взяла реванш у представительницы Поднебесной Чжу Цзиньэр, которой уступила днем ранее.

В третий круг также вышла действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь, справившаяся с американкой Ириной Краш (победа в первом матче и ничья во втором). А вот еще один рейтинг-фаворит чемпионата мира, Хампи Конеру из Индии (2548), покидает турнир. Сенсацию сотворила Иоланта Завадская. Сначала польская шахматистка сыграла с Конеру вничью, а потом нанесла ей поражение черными. Завадская сама не могла поверить в такой исход матча. Она не планировала так надолго задержаться в Ханты-Мансийске, и у нее уже даже были куплены обратные билеты.

Как раз из-за таких неожиданных и непредсказуемых результатов многие шахматистки недолюбливают нокаут-систему. Одна из них - Алиса Галлямова, которая считает такой формат менее объективным.

Фото: РИА Новости
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- Турнир очень нервозный, все волнуются, и любая может проиграть одну партию и выйти из игры. Поэтому, мне кажется, это даже нельзя назвать чемпионатом мира, - приводит слова россиянки пресс-служба чемпионата мира. - Хорошо, что мы вернемся к турниру претенденток. Он лучше определяет, кто реально достоин принять участие в матче.

Напомним, что по предложению нового президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича путевки на турнир претенденток цикла 2019-2020 годов получат все полуфиналистки ЧМ-2018, за исключением победительницы.

У мужчин к матчевой системе вернулись в 2012-м. И уже завтра в Лондоне стартует очередной матч за шахматную корону. За доской встретятся действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов американец Фабиано Каруана.

Участницы женского ЧМ собираются следить за чемпионским матчем между Карлсеном и Каруаной, который завтра стартует в Лондоне

Участницы женского ЧМ признались, что обязательно будут следить за ходом борьбы двух гроссмейстеров.

- Я не знаю человека в шахматном мире, кто не будет следить за ним, - приводят слова Александры Костенюк на официальном сайте турнира. - Противостояние двух сильнейших шахматистов мира - это всегда интересно. Есть чему поучиться. Я не знаю, кто победит. Это и хорошо для матча. Надеюсь, подобная интрига в матче будет сохраняться до самого конца, шахматный мир только выиграет от этого. Если все выяснится на тай-брейке, как у Карлсена и Сергея Карякина, будет классно для всех.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск
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