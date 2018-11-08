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08.11.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Школьница в Тюмени проспала остановку и пять часов шла пешком

Текст: Татьяна Воробьева (Тюмень)

Нелегкое испытание выпало на долю 11-летней школьницы из Тюмени. Несколько дней назад родные вместе с полицией разыскивали девочку по всему городу, пока та пешком пять часов добиралась до дома. 

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"Пятого ноября в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в 10 утра ее дочка уехала из дома на дополнительные занятия, с которых не вернулась", - рассказала "РГ" официальный представитель главка МВД Тюменской области Светлана Новик.

Во время проверки полицейские выяснили, что занятия закончились в 12 часов дня, и девочка отправилась домой. На остановке она села не в ту маршрутку, уснула, а проснулась только на конечной - ТЭЦ-2.

"Так как денег на обратную дорогу у нее не было, а телефон оказался сломан, она не смогла предупредить маму, что задерживается, и пошла домой пешком", - пояснила  Светлана Новик.

Так как ребенок живой и невредимый вернулся домой, проверка по факту ее пропажи завершена.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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