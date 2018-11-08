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08.11.2018 07:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стартовал конкурс "Лучший товар Югры"

Текст: Елена Панова
Президент России Владимир Путин, побывавший недавно с визитом в Югре, увез целую корзинку сибирских природных даров главам европейских государств, принявшим участие в саммите в Стамбуле. Первосортные югорские кедровые орехи, морошку, муксуна попробовали французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Отметим, в Югре сегодня делается ставка не только на добычу нефти и газа, но и на производство экологически чистых продуктов, которые выращены на этой земле.

Причем упор не просто на сбор готового сырья, а главным образом на его глубокую переработку.

Югорские предприниматели производят сегодня десятки видов качественной мясной, рыбной, молочной продукции. Успешно перерабатывают дикоросы, предлагая не только широчайший традиционный ассортимент варенья и замороженных ягод, но и различные джемы, конфитюры, питьевые смузи, масло кедрового ореха, конфеты, цукаты.

Фото: depositphotos.com
В Югре построят большой индустриальный парк

Ежегодно, вот уже пятнадцать лет, в регионе проводится конкурс производителей "Лучший товар Югры". Выпускать товары под брендом "Сделано в Югре" считается невероятно престижным.

В этом году о своем намерении участвовать в конкурсе заявили 132 конкурсанта - это предприятия различных форм собственности и индивидуальные предприниматели из всех муниципалитетов округа.

Итоги конкурса подведут 9 декабря, ко дню рождения Югры. В числе необычных представленных нынче товаров отборочная комиссия уже обратила внимание на чиа-пудинг "Таежный", произведенный ООО "Ботаникабар". Чиа-пудинг изготовлен исключительно из натуральных продуктов -- кедрового молока, сиропа топинамбура, семян чиа, голубики и ягеля. В число брендовых товаров вполне могут попасть и конфеты "Кедровые ассорти", выпущенные ООО "Центр-Сибирь", в их  основе отборный кедровый орех.

Давно зарекомендовали себя как товары отличного качества тушеная оленинаКазымской оленеводческой компании из Белоярского района, колбаса из оленины Нижневартовского завода "Гурман".

А небольшое семейное предприятие "Регион-К" из поселка МеждуреченскогоКондинского района производит отличные продукты из дикоросов. Получив сертификат Королевства Таиланд, предприниматели успешно поставляют в Юго-Восточную Азию югорские деликатесы.

Как отмечают в регионе, количество товаров под брендом "Сделано в Югре" увеличивается с каждым годом. Многие туристы увозят эту продукцию в качестве сувенира в другие города и страны. Ну как не оценить, к примеру, сувенирный шоколад с кедровыми орешками "Мамонты", производимый в регионе.

Фото: depositphotos.com
В Югре обсудили, как упростить правила игры для бизнеса

К слову, Югра - один из немногих регионов, который предоставляет субсидии и премии лучшим предпринимателям в качестве стимулирования для дальнейшего развития. Все это приносит хорошие результаты и позволяет выходить на всероссийский уровень под маркой "Сделано в Югре".

Показательно, что на вопрос "РГ", продукцию каких именно производителей увезли на саммит в Стамбул, в Югре обнародовать не стали, но при этом отметили, что в регионе практически вся продукция отменного качества.

Добавим, конкурс "Лучший товар Югры" проходит в регионе при поддержке регионального правительства.

- Вся представленная на нем продукция способна побороться за звание федерального конкурса "100 лучших товаров России", - констатировала начальник управления по внешним связям окружного департамента общественных и внешних связей Инна Арканова. - Ни по качеству, ни по оформлению мы не уступаем другим регионам. А сам конкурс позволяет создать условия для того, чтобы югорские товары были как можно шире востребованы и за пределами Югры.

Конкурсная комиссия определит товары, которые будут отмечены знаком "Лучший товар Югры" в шести номинациях: "Рыба и рыбная продукция", "Мясо и мясопродукты", "Дикоросы", "Пушно-меховое сырье и изделия", "Изделия из дерева", "Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция", кроме того, назовет тех предпринимателей, кто получит гранты на дальнейшее развитие.

Все участники конкурса "Лучший товар Югры-2018" примут участие в ежегодной выставке-форуме "Товары земли Югорской". В ходе мероприятия губернатор Югры Наталья Комарова назовет имена победителей и вручит заслуженные награды.

В тему

Производство продукции из выращенных в Югре ягод, орехов, местной рыбы и оленины позволяет обеспечивать рабочими местами представителей коренных народов Севера, живущих в этих краях. Для стимулирования промыслов государство предоставляет гранты и субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов, лову и переработке рыбы, производству продукции.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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