В Челябинской полиции опровергли домогательства к экс-сотруднице ППС

В Главном управлении МВД по Челябинской области опровергли информацию о домогательствах к сотруднице патрульно-постовой службы, якобы ставших причиной ее увольнения из органов. Факты, изложенные женщиной в СМИ не подтвердились, сообщили в четверг пресс-службе ведомства.

- Со слов бывшей сотрудницы полиции в СМИ сообщалось о том, что она подверглась домогательствам со стороны своего непосредственного начальника, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Изложенные факты не нашли подтверждения. В связи с чем в отношении вышеуказанной сотрудницы будет подготовлено исковое заявление в суд о защите чести и достоинства органов внутренних дел.

Ранее бывшая сотрудница ППС УВД Челябинска пожаловалась в СМИ на домогательства со стороны своего руководителя, из-за которых ей в прошлом году пришлось написать рапорт об увольнении со службы. К откровениям в СМИ женщину, по ее собственному признанию, подтолкнул секс-скандал в полиции Уфы, после которого она решила не замалчивать свою историю.

Между тем проведенная проверка показала, что ни во время службы, ни после увольнения каких-либо жалоб или заявлений о фактах домогательств в следственные органы не поступало. Опровергают их и сотрудники подразделения, в котором работала женщина.