Новости

Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 21:30
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 21:28
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 21:12
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 21:10
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 21:00
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 21:00
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 20:23
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 20:15
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 20:07
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 20:04
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 19:59
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве 19:11
Курс евро превысил 76 рублей 19:10
Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России 19:10
В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море 18:56
УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой" 18:45
Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маяк в огне

Жители микрорайона выходят ночью на дежурства, чтобы не допустить очередного поджога
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Очередной ночной пожар на Маяке - так исторически называется окраинный район Тюмени - обошелся малой кровью. Госпитализирована с ожогами бабушка четверых внуков: через разбитое окно она передала их из спальни отцу малышей, и сама успела выбраться. Старшему - четыре года, младшему - четыре месяца. Бог миловал, как говорится. Однако с этой ночи липкий страх охватил десятки семей, проживающих поблизости. С конца сентября сгорел уже третий дом, всякий раз пламя зачиналось со стороны калитки, забора. Люди склоняются к мысли о намеренных поджогах, стали по очереди выходить на дежурства в ночные часы. И записали к властям SOS-видеообращение, выложив его в Сеть: "Мы боимся за жизнь и здоровье детей и близких, опасаемся остаться без крова и имущества. Помогите предотвратить беду!".
О проживавшей здесь семье с четырьмя малышами напоминает лишь игрушечная лошадка на пепелище. Фото: Александр Котляров О проживавшей здесь семье с четырьмя малышами напоминает лишь игрушечная лошадка на пепелище. Фото: Александр Котляров
О проживавшей здесь семье с четырьмя малышами напоминает лишь игрушечная лошадка на пепелище. Фото: Александр Котляров

Квартал в границах названных улиц застроен в 50-е годы. Это одноэтажные деревянные дома, с приватизированной примерно наполовину площадью, каждый на 4 квартиры.

По словам жителей, третий дом, где обитала большая семья с четырьмя малышами, также вспыхнул с улицы

- На долгий век они не рассчитаны. Еще при советской власти планировали снести, но, как видите, стоят. Когда-то были с печками, сейчас - с централизованным отоплением. Ветхо-аварийный фонд. Тут все-таки вырастут дома каменные, высокие. Люди на чемоданах и в тревогах, - рассказывает хозяйка одной из квартир, в прошлом депутат горсовета Надежда Киселева.

Первый пожар она восприняла как бытовое несчастье. Следующий дом дважды кто-то поджигал со стороны двора, успели заметить, потушить. По словам жителей, третий дом, где обитала большая семья с четырьмя малышами, также вспыхнул с улицы. Сотрудники МЧС сказали погорельцам, что похоже на "привнесение огня извне". Вердикт вынесет пожарно-техническая экспертиза, а результат будет известен ближе к концу ноября. Только тогда полиция примет процессуальное решение, сказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного УМВД. Подтвердится факт поджога - возбудят уголовное дело.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
МЧС ужесточит противопожарные правила

Кто поджигатель? Версий у живущих на чемоданах три. Пироман. Какой-то тюменец с неадекватной психикой, злоумышленник. Или, не исключают они, человек, действующий в чьих-то коммерческих интересах, стремящийся запугать. Микрорайон подлежит многоэтажной застройке, есть четкий план освоения земельных участков, и известно, что далеко не все жители соглашаются на условия расселения, предложенные девелопером. В любом случае поджог - тяжкое уголовное преступление.

- Чтобы застройщик решился на такое? Да это немыслимо! В эти дни глава города за пределами региона. Я сама встречусь с представителями компании, с жителями. Прокомментировать ситуацию сможем на следующей неделе, - говорит пресс-секретарь главы Гульнара Сидоркина. Комментариев от застройщика, от некоторых других ведомств, увы, мы не дождались.

Происшествия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой