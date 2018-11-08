Очередной ночной пожар на Маяке - так исторически называется окраинный район Тюмени - обошелся малой кровью. Госпитализирована с ожогами бабушка четверых внуков: через разбитое окно она передала их из спальни отцу малышей, и сама успела выбраться. Старшему - четыре года, младшему - четыре месяца. Бог миловал, как говорится. Однако с этой ночи липкий страх охватил десятки семей, проживающих поблизости. С конца сентября сгорел уже третий дом, всякий раз пламя зачиналось со стороны калитки, забора. Люди склоняются к мысли о намеренных поджогах, стали по очереди выходить на дежурства в ночные часы. И записали к властям SOS-видеообращение, выложив его в Сеть: "Мы боимся за жизнь и здоровье детей и близких, опасаемся остаться без крова и имущества. Помогите предотвратить беду!".

О проживавшей здесь семье с четырьмя малышами напоминает лишь игрушечная лошадка на пепелище. Фото: Александр Котляров

Квартал в границах названных улиц застроен в 50-е годы. Это одноэтажные деревянные дома, с приватизированной примерно наполовину площадью, каждый на 4 квартиры.

По словам жителей, третий дом, где обитала большая семья с четырьмя малышами, также вспыхнул с улицы

- На долгий век они не рассчитаны. Еще при советской власти планировали снести, но, как видите, стоят. Когда-то были с печками, сейчас - с централизованным отоплением. Ветхо-аварийный фонд. Тут все-таки вырастут дома каменные, высокие. Люди на чемоданах и в тревогах, - рассказывает хозяйка одной из квартир, в прошлом депутат горсовета Надежда Киселева.

Первый пожар она восприняла как бытовое несчастье. Следующий дом дважды кто-то поджигал со стороны двора, успели заметить, потушить. По словам жителей, третий дом, где обитала большая семья с четырьмя малышами, также вспыхнул с улицы. Сотрудники МЧС сказали погорельцам, что похоже на "привнесение огня извне". Вердикт вынесет пожарно-техническая экспертиза, а результат будет известен ближе к концу ноября. Только тогда полиция примет процессуальное решение, сказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного УМВД. Подтвердится факт поджога - возбудят уголовное дело.

Кто поджигатель? Версий у живущих на чемоданах три. Пироман. Какой-то тюменец с неадекватной психикой, злоумышленник. Или, не исключают они, человек, действующий в чьих-то коммерческих интересах, стремящийся запугать. Микрорайон подлежит многоэтажной застройке, есть четкий план освоения земельных участков, и известно, что далеко не все жители соглашаются на условия расселения, предложенные девелопером. В любом случае поджог - тяжкое уголовное преступление.

- Чтобы застройщик решился на такое? Да это немыслимо! В эти дни глава города за пределами региона. Я сама встречусь с представителями компании, с жителями. Прокомментировать ситуацию сможем на следующей неделе, - говорит пресс-секретарь главы Гульнара Сидоркина. Комментариев от застройщика, от некоторых других ведомств, увы, мы не дождались.