Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах

Роспотребнадзор исследовал за 9 месяцев этого года 88 тысяч проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Больше всего нарушений по микробиологическим показателям выявлено в импортных плодах и ягодах.

"Доля проб импортных плодов и ягод, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям составила 10,58 процента", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в целом, по микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,95 процента. Больше нарушений по этому критерию в целом выявлено в импортной продукции - 4,5 процента случаев, а в отечественной - в 2,8 процента случаев.

Больше несоответствий по содержанию химических контаминантов выявлено в бахчевых культурах. Опять же хуже по качеству оказалась импортная продукция. Несоответствие нормативам по содержанию химических веществ выявлено в зарубежных бахчевых культурах установлено в пяти процентах случаев. При этом в среднем превышение нормативов содержания химических веществ выявлено в 3,9 процента случаев всех исследованных проб бахчевых культур.

В остальном нарушения по содержанию в плодоовощной продукции химических веществ выявлены только в одном проценте случаев.