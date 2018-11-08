Россия наращивает экспорт вертолетов гражданского назначения

Экспортный портфель заказов на российские военные вертолеты составляет более 120 машин на период 2019-2021 годов. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский на авиасалоне в китайском Чжухае. Он добавил, что в структуре заказов постепенно увеличивается доля авиатехники гражданского назначения.

"В рамках стратегии Ростеха мы увеличиваем поставки машин гражданского назначения: в этом году планируем поставить на рынок 75 гражданских машин, ведем работу с иностранными заказчиками", - отметил Богинский.

Он напомнил, что в 2016 году были проданы 16 гражданских вертолетов российского производства.

"Если посмотреть на 2017-й, 2018-й год, то речь идет уже о 65 и 75 машинах", - сказал Богинский, признав, что в основном они продаются российским заказчикам.

В эти дни компания впервые демонстрирует Китаю легкий вертолет "Ансат". До конца года холдинг намерен сертифицировать его в этой стране. После авиасалона в Чжухае машина отправится в демонстрационный тур по Юго-Восточной Азии, самостоятельно преодолеет около 5000 км и предстанет перед потенциальными покупателями в Камбодже, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. В "Вертолетах России" рассчитывают, что в результате этой презентации удастся получить мягкие контракты на "Ансат".

В следующем году компания намерена произвести 60 вертолетов "Ансат".

"40 из них - для Национальной службы санитарной авиации, 20 - для российских и зарубежных заказчиков", - рассказал Богинский.

Напомним, контракт на поставку 104 вертолетов "Ансат" для созданной Ростехом Национальной службы санитарной авиации был подписан в Геленджике в сентябре этого года.

В целом "Вертолеты России" в этом году намерены поставить примерно то же количество машин, что и в прошлом - то есть порядка 200 единиц. Показатели выручки и прибыли холдинга в 2018 году также будут близки к уровню прошлого года, отметил Богинский.