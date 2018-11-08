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08.11.2018 17:45
Рубрика: Власть

Рассчитаются из третьих рук

Россия сможет продавать коллекторам долги других стран перед ней
Текст: Владислав Куликов
Планируется прописать в законе процедуру, как правительство сможет передавать другим организациям, в том числе каким-нибудь международным коллекторам, право взыскания долгов иностранных государств перед Россией.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Бюджетный кодекс. Помимо прочего, инициатива предусматривает введение правил, по которым Россия будет давать в долг другим странам, а также списывать чужие долги.

Перед право требовать долг можно другому государству, юридическому или любому другому лицу

"Из-за высокого риска невозврата предлагается исключить возможность предоставления кредитов иностранным юридическим лицам: средства будут выделяться только под гарантии государств", - говорит член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

Фото: Reuters
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Кроме того, согласно проекту, будет актуализирован учет всех долгов перед нашей страной, накопившихся в советское время. Правительство получит полномочия устанавливать правила списания и восстановления иностранных долгов нашей стране по кредитам, выданным в советские годы. Меняются и правила уступки прав требований по долгу: проще говоря, когда кто-то другой выкупает чужой долг и сам начинает требовать с должника. Каждый год при формировании бюджета будет решаться и вопрос, кому можно продать долги перед нами.

Как пояснил адвокат Вячеслав Голенев, такими лицами могут быть иностранное государство, российская или иностранная организация, индивидуальный предприниматель и любое другое лицо. Адвокат Александр Боломатов подчеркивает, что проектом установлен максимально прозрачный порядок уступки в виде принятия отдельного федерального закона по этому вопросу.

"Думаю, что данный законопроект является ответом на ряд ограничений, которые в настоящее время наша страна испытывает на международной арене, - говорит он. - Осложнения могут быть вызваны тем, что ответчик попытается обосновать свой отказ исполнять обязательства перед РФ тем, что сам факт взыскания вызван политическими соображениями, направленными против политики такого ответчика. Возможность уступить право требования иному лицу позволит решить эту проблему, поскольку после уступки взыскателем будет другой субъект, к которому отсутствует такой уровень предвзятости. Полагаю, что это правильно и экономически более чем обоснованно".

Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ

В свою очередь, адвокат Всеволод Сазонов напомнил, что за последние 20 лет Россией безвозвратно списано или прощено кредитов на общую сумму, превышающую 140 миллиардов долларов. "Безусловно, эту ситуацию нельзя назвать оправданной, это проблема, которая требует решения", - сказал он.

Власть Право Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Законопроекты и комментарии
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