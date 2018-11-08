Первый Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества прошел в южнокорейском городе Пхохан. Перед этим в районе главного городского пляжа Ёнильдэ торжественно открыли "Площадь России", а также информационно-рекламный павильон в форме Государственного исторического музея.

"Как известно, Пхохан является городом, куда поступила первая партия угля в рамках российско-северокорейского проекта "Хасан-Раджин". Мы тоже со временем планируем подключиться к этому сотрудничеству и очень заинтересованы в развитии связей с Россией. Поэтому и хотели, чтобы первый форум прошел именно у нас", - сказал "РГ" сотрудник отдела маркетинга и мероприятий мэрии Пхохана Сим Хон Соп.

Был запланирован приезд на форум президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. А всего, по информации Оргкомитета, для участия зарегистрировались более 700 человек, включая чиновников, политиков, бизнесменов, ученых и журналистов. Официальную делегацию России возглавил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. С ним приехали представители девяти дальневосточных регионов России, бизнесмены которых получили возможность презентовать корейской аудитории свои инвестиционные возможности. Козлов напомнил, что на Дальний Восток РФ приходится более трети всего российско-южнокорейского товарооборота, но призвал корейский бизнес быть более активным в плане инвестиций в Россию. По итогам форума была принята совместная Пхоханская декларация, в которой определены меры по развитию и активизации связей между регионами России и Южной Кореи.