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08.11.2018 07:25
Рубрика: В мире

Крылатые защитники

Российской авиабазе в Канте исполнилось 15 лет
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7714 (251)
Авиабаза в Канте способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации. Фото: Темир Сыдыкбеков Авиабаза в Канте способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации. Фото: Темир Сыдыкбеков
Авиабаза в Канте способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации. Фото: Темир Сыдыкбеков
В октябре 2003 года в Киргизии официально открылась авиабаза ОДКБ "Кант". Владимир Путин назвал это событие "знаковым в поступательном развитии российско-киргизских отношений и укреплении Организации Договора о коллективной безопасности". "Открытие авиабазы в Канте - необходимая и своевременная мера, которая станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей", - заявил президент РФ, выступая на торжественной церемонии.

В октябре 2018 года в Бишкеке прошел "круглый стол", посвященный 15-летнему юбилею авиабазы "Кант". Участие в мероприятии, организованном клубом региональных экспертов "Пикир" при поддержке посольства РФ в КР, приняли представители правительства страны, депутаты, известные политологи, как местные, так и зарубежные, общественные деятели. Они обсудили роль, которую играет база в обеспечении безопасности не только республики, но и всего Центрально-Азиатского региона. "РГ" публикует мнения участников "круглого стола".

Дамир Сагынбаев, секретарь Совета безопасности КР:

- Сегодня в условиях смещения террористической активности из сирийско-иракской в афгано-пакистанскую и северо-афганскую зоны необходимы совместные усилия для купирования на ранней стадии очагов террора и источников нестабильности. Тем более, что ситуация в Афганистане сильно влияет на безопасность в Центральной Азии и требует принятия упреждающих мер, усиления охраны границ, активизации оперативной работы, проведения жесткой антикоррупционной политики в силовых структурах, широкого обмена оперативной информацией на межгосударственном и на межведомственном уровнях.

Участие республики в ОДКБ позволяет удачно сочетать мероприятия по обеспечению военной безопасности страны как в расчете на собственные силы, так и во взаимодействии с вооруженными силами других государств-участников организации.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По своей сути ОДКБ является военно-стратегическим объединением, и у нас нет более близкой организации, цели которой направлены на поддержание мира, стабильной межгосударственной и региональной безопасности. Реальным и эффективным ресурсом ее обеспечения является авиационный компонент, дислоцируемый в городе Кант. С опорой на авиабазу и при ее помощи достигаются важные стратегические цели, которые имеют сугубо оборонительный и антитеррористический характер. Самыми важными из них являются защита территорий и воздушного пространства государств ОДКБ, а также поддержание стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе.

Андрей Крутько, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в КР:

- Цели российского военного присутствия, осуществляемого на основе двустороннего межгосударственного договора, очевидны: Россия помогает своему стратегическому союзнику по ОДКБ, а Киргизия получает "зонтик безопасности". Фактически наличие этой авиабазы в республике является инструментом внешней политики обеих стран, реализуемой во всех сферах. Считаю необходимым акцентировать внимание на чрезвычайно важном обстоятельстве: межгосударственный договор строго соблюдает принцип суверенитета каждого участника. Это обеспечивается одним из его основных принципов - решением о совместном использовании вооруженных сил, принимаемом на основе консенсуса.

Сергей Алексеев, заместитель командира российской авиабазы ОДКБ "Кант":

- Создавая этот коалиционный щит, Россия преследовала цель укрепить безопасность в регионе. И сегодня база, позволяющая использовать авиацию в условиях сложного горного рельефа, где сухопутные силы не всегда могут эффективно противодействовать международным бандформированиям и наркотрафику, является хорошим сдерживающим фактором. Хочу отметить, что киргизская сторона оказывает нам помощь в решении бытовых и социальных проблем.

Юрий Ануфриев, президент фонда "Евразийцы - новая волна":

Фото: Пресс-служба президента Киргизии
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- Киргизии и России, как и другим странам ОДКБ и Центральной Азии, ежедневно приходится сталкиваться с новыми вызовами и угрозами, и в решении вопросов безопасности военнослужащие стран-участниц организации стоят плечом к плечу. На заре становления государственности республике был брошен вызов со стороны международного терроризма, и тогда же пришло понимание, что она не в силах справиться с такими угрозами самостоятельно. В связи с этим власти Киргизии обратились к руководству России с предложением разместить авиабазу на своей территории. В 2003 году это произошло. Россия никогда не предавала своих друзей, иначе мы просто не можем. Таков наш менталитет, на этом зиждется наша дружба.

Аликбек Джекшенкулов, экс-министр иностранных дел КР:

- Мы должны ценить то, как оперативно российское руководство отреагировало на нашу просьбу об открытии авиабазы в Канте. Особенно учитывая то, что на тот момент в республике практически отсутствовала современная авиация и военная техника.

Значение стратегического объекта связано не только с процессами, происходящими в Афганистане. В современном мире, в котором развертывается сложная геополитическая борьба, присутствие авиабазы - это главный фактор влияния республики на международной арене. Поэтому считаю, что необходимо ускорить решение вопроса о размещении российской военной базы и на юге КР, потому что всем специалистам известно: Ферганская долина - клубок противоречий.

Мурат Бейшенов, бывший заместитель министра обороны КР:

- Российская авиабаза, ставшая защитником всей Центральной Азии, занимается не только ежедневной подготовкой военных специалистов. За 15 лет очень много сделано и в сфере воспитания молодежи, и в работе с местным населением. Не учитывая этого, мы никогда не сможем оценить значение авиабазы в полном объеме. Пользуясь случаем, от имени Совета ветеранов хочу внести предложение: в республике необходимо открыть культурно-патриотический центр. Думаю, российские коллеги нас поддержат в этом вопросе. Тем более, что все мы понимаем необходимость усиления в наших государствах работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Шерадил Бактыгулов, эксперт по вопросам госуправления:

- Авиабаза в Канте способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации, поскольку она предназначена, прежде всего, для воздушной поддержки наземных подразделений. Кроме того, база может быть задействована в интересах объединенной системы ПВО СНГ.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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С 2017 года авиабаза вошла в состав объединенной российской военной базы на территории Киргизии, соглашение о которой подписано еще 20 сентября 2012-го в ходе визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина. Документ вступил в силу 29 января 2017-го и действует в течение 15 лет с автоматической пролонгацией на последующие пятилетние периоды.

Кант - единственная авиационная база ОДКБ в Центральной Азии. С 2014 года она является составной частью коллективных авиационных сил, создаваемых в рамках организации, первым международным военным объектом коллективной обороны на постсоветском пространстве. На авиабазе по найму работают граждане Киргизии и Казахстана.

Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир":

- Решение о размещении военной базы ОДКБ в республике было принято после так называемых баткенских событий 1999-2000 годов. К сожалению, в последние 15 лет все меньше вспоминают о том непростом времени, когда киргизстанцы оказались на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Сегодня на первое место вышла политическая повестка дня. Но боевые действия в Баткене - наглядный пример мужества и самоотверженности людей, вставших на защиту страны, который мог бы лечь в основу патриотического воспитания молодых граждан.

Справка "РГ"

Авиабаза "Кант" - компонент коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ. Летчики базы ежегодно принимают участие в различных международных учениях контртеррористической направленности. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

В мире экс-СССР Киргизия
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