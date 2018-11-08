Сборная Киргизии по пауэрлифтингу заняла первое место на общем медальном зачете кубка мира. Соревнования по силовому многоборью проходили в Москве.

В состязаниях принимали участие атлеты из двенадцати стран мира. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах, номинациях и упражнениях, включая становую тягу и жим лежа.

Выступление команды из Киргизии стало настоящей сенсацией. Команда из 22 человек завоевала 43 медалей, 38 из которых - золотые. Без награды из Москвы не уехал ни один из киргизстанских атлетов.

- Мы готовились к соревнованиям долго и тщательно, отсюда и результат, - утверждает президент федерации пауэрлифтинга КР Дмитрий Дороженко. - Хотя, если честно и я сам не ожидал такого результата. Не припомню больше ни одного такого соревнования, чтобы на каждого члена сборной пришлось больше чем по две медали.

Пауэрлифтинг в Киргизии набирает популярность. Об этом говорит ежегодно увеличивающее количество участников на республиканских соревнованиях, которые проводятся каждые полгода. Киргизстанские многоборцы - постоянные участники международных турниров.