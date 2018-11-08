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Рубрика: В мире

22 богатыря и богатырши

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7714 (251)
Сборная Киргизии по пауэрлифтингу заняла первое место на общем медальном зачете кубка мира. Соревнования по силовому многоборью проходили в Москве.

В состязаниях принимали участие атлеты из двенадцати стран мира. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах, номинациях и упражнениях, включая становую тягу и жим лежа.

Фото: Алена Табарина
Учительница из Киргизии поедет на чемпионат мира по пауэрлифтингу

Выступление команды из Киргизии стало настоящей сенсацией. Команда из 22 человек завоевала 43 медалей, 38 из которых - золотые. Без награды из Москвы не уехал ни один из киргизстанских атлетов.

- Мы готовились к соревнованиям долго и тщательно, отсюда и результат, - утверждает президент федерации пауэрлифтинга КР Дмитрий Дороженко. - Хотя, если честно и я сам не ожидал такого результата. Не припомню больше ни одного такого соревнования, чтобы на каждого члена сборной пришлось больше чем по две медали.

Пауэрлифтинг в Киргизии набирает популярность. Об этом говорит ежегодно увеличивающее количество участников на республиканских соревнованиях, которые проводятся каждые полгода. Киргизстанские многоборцы - постоянные участники международных турниров.

В мире экс-СССР Киргизия
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