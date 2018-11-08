Сборная России по пляжному футболу (бич-соккеру) во втором туре предварительного этапа проходящего в Дубаи (ОАЭ) розыгрыша Межконтинентального кубка с разгромным счетом 13:3 победила американцев.

В составе нашей команды уникальным для этого вида спорта бомбардирским достижением отличился Федор Земсков, забивший сразу шесть мячей. По дублю оформили Кирилл Романов и Юрий Крашенинников, также отметились голами Андрей Новиков, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.

Это вторая победа россиян в группе "В", ранее подопечные Михаила Лихачева взяли верх над сборной тихоокеанского острова Таити (7:6). Сегодня наша команда встретится с Ираном.

В квартете "А" действующие чемпионы мира и объективно главные фавориты нынешнего турнира бразильцы выступают более чем уверенно. Южноамериканцы сначала огорчили испанцев (5:2), а затем отвели душу в матче с Египтом - 10:5.