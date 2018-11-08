Сергея Шойгу проверят на знание географии

Где живут эвенки? Что общего между Новороссийском и Мурманском? Где находится самая северная точка России? В это воскресенье можно будет проверить свои знания по географии - Русское географическое общество приглашает всех желающих на Географический диктант.

Центральной площадкой станет Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова, где ведущим будет Валдис Пельш. По сложившейся традиции вместе со всеми диктант напишет и президент РГО Сергей Шойгу. Свои прежние результаты президент РГО комментировал шуткой: "Результаты не скажу, всё анонимно. Но некоторые знатоки считают, что неплохо". Так же свои знания проверят олимпийские чемпионы Светлана Хоркина, Алексей Немов, летчик-космонавт Федор Юрчихин и другие знаменитости.

Первое время наши соотечественники не очень радовали организаторов познаниями в географии. Высшую оценку - 100 баллов - не получил почти никто. По словам организаторов, большинство участников пишут на "троечку". Лучшие результаты показывали люди старшего поколения (те, кто учился в школе в 1960-1970-е годы), баллы ниже среднего получали нынешние школьники и студенты. Подчас ошибки были очень смешными, например, Ненецкий автономный округ некоторые участники называли Нанайским, а из Байкала вместо Ангары вытекала ИндигАрка (правильно - Индигирка).

- Самыми трудными оказались вопросы, в которых надо было определить город по космическому снимку и на знание отечественных ученых, исследователей, путешественников, - говорит директор департамента информационного и медиаобеспечения РГО Виктор Дятликович. - Для иностранных участников было сложно узнать российские географические объекты по описанию. Если раньше диктант состоял из вопросов, разработанных на основе образовательных программ по географии, то теперь задания больше похожи на викторину, рассчитанную на сообразительность и логику.

Попробовать свои силы можно в демоверсии диктанта на сайте РГО (dictant.rgo.ru). Как бы вы, к примеру, ответили на такой вопрос: "Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами... не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою... Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов". О каком ущелье идет речь?".

Географический диктант пройдет не только в вузах, школах, научных институтах, библиотеках, но и в Звездном городке, на ракетном крейсере "Варяг", корабле "Маршал Крылов", в Большом новосибирском планетарии, а так же в настоящей палатке на острове Матуа. Акция начнется 11 ноября в 12.00 по местному времени, онлайн-диктант - в 14.00 по московскому времени.

В этом году Географический диктант напишут в более чем 80 странах: Германия, Франция, США, ЮАР, Бразилия, Таиланд...