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08.11.2018 13:07
Рубрика: Власть

Штрафы за загрязнение водоемов вырастут в разы

Текст: Татьяна Замахина

С 40 тыс. до 150 тыс. рублей поднимут максимальный штраф за загрязнение водоемов. На это направлен законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.

Фото: Depositphotos.com
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Физлицам за подобные правонарушения придется заплатить 2 тысячи рублей, а юридическим и должностным лицам - от 30 тысяч до 150 тысяч рублей. Ко второму чтению депутаты хотят добавить также наказание для индивидуальных предпринимателей.

Проект предложили законодатели из Санкт-Петербруга: по их информации, сейчас максимальный штраф составляет 40 тыс. рублей.

При этом штрафы за загрязнение воздуха уже значительные - до 250 тысяч. Таким образом, законодатели хотят убрать разброс, благодаря которому вода оказывается защищенной от нарушителей в меньшей степени.

В таких условиях недобросовестным предпринимателям легче заплатить штраф, чем соблюдать законы и вкладываться в системы очистки воды.

По данным Росприроднадзора, ежегодно в поверхностные водные объекты поступает более 11 млн тонн загрязняющих веществ. По данным за 2016 год, 15% источников централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям.

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