Совет Федерации и РАН обсудили, как реализовать потенциал регионов

Развитие регионов стало главной темой совместного заседания руководства Совета Федерации и президиума Российской академии наук. Излишняя централизация, неравномерное развитие регионов очень волнуют сенаторов, ведь именно они представляют интересы территорий.

- Там сосредоточен огромный потенциал, но далеко не всегда он в полной мере востребован, его надо выявлять и реализовать, - сказала глава Совфеда Валентина Матвиенко. - И академия обязана помочь в этой работе. Она не должна замыкаться в рамках Садового кольца, ведь это центр науки огромного федеративного государства.

Сейчас в регионах создаются представительства РАН, одной из главных задач которых, по мнению Матвиенко, является продвижение в регионы самых передовых на сегодня прорывных разработок, включая квантовые, когнитивные, нано- и биотехнологии и т.д.

Особо глава СФ выделила проблему пространственного развития страны. "Такая стратегия сейчас готовится в правительстве, есть много вариантов документа, но пока нет единого мнения, - сказала Матвиенко. - Здесь важнейшую роль должна сыграть академия наук, у которой есть конкретные разработки. Я поддерживаю проект по созданию пространственно-транспортных логических коридоров для единой Евразии. Его реализация позволит существенно увеличить связанность разных территорий огромной страны, создать новые центры притяжения трудовых ресурсов и капитала, улучшить инфраструктуру, повысить качество жизни в регионах.

В качестве примера глава СФ назвала транспорт на предельных скоростях, который движется фактически без сопротивления воздуха. "Пока этот проект дискуссионный, он трудно пробивает себе дорогу, - сказала Матвиенко. - Но все новое идет трудно, и мы готовы его поддерживать. Если мы не начнем реализацию подобных проектов, а будем откладывать их в долгий ящик, то не добьемся прорывного развития страны.

Президент РАН Александр Сергеев особо подчеркнул, что создание представительств академии - это инициатива местного руководства. Сейчас уже действуют три пилотных проекта: в Белгородской и Ульяновской областях и Башкирии. "Наличие по правую руку от губернаторов структуры, которая для решения актуальных вопросов регионов будет консолидировать академическую науку, вузы и бизнес, крайне важно и для местной власти, и для Академии наук, - сказал Сергеев.

- Разработанный в соответствии с указом президента страны нацпроект "Наука", казалось бы, не содержит регионального сегмента, в нем нет практически межбюджетных трансфертов, но это, наверное, один из самых важных для регионов проектов, - отметил глава Минобрнауки России Михаил Котюков. - Вопросы научно-технологического развития решаются непосредственно на местах. И мы должны четко представлять вместе с РАН, вузами и руководителями субъектов возможности, которыми располагаем в каждом регионе, те перспективные направления, которые нам совместными усилиями необходимо реализовать.

В регионах сосредоточен огромный потенциал, но далеко не всегда он в полной мере востребован, его надо выявлять и реализовать

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил создать Центр научно-технологического обеспечения стратегического развития и приоритетных проектов, который возьмет на себя функции интеграции идей научных исследований и оценку их возможного применения для развития страны. Он мог бы разместиться в Ломоносовском корпусе МГУ, так как там самый мощный в стране суперкомпьютер. По словам ректора, руководить центром будут ученые, так как речь идет о прямой задаче Академии наук обеспечить интеграцию идей научных исследований. Садовничий считает, что стране необходимо иметь информационный центр, который был бы "мозгом" в обеспечении научно-технологического развития страны, собрал бы всю научную информацию из регионов, чтобы к ней был общий доступ. Центр должен, безусловно, работать с поставщиками информации, предоставляемой из разных источников.