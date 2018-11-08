Совет Федерации и РАН обсудили, как реализовать потенциал регионов

Новости

Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве 19:11
Курс евро превысил 76 рублей 19:10
Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России 19:10
В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море 18:56
УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой" 18:45
Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат 18:45
Есть пробитие: попадание бронебойного снаряда в танк показали изнутри 18:39
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2 18:35
У Черного моря найден сожженный аварами город 18:18
Ребенок попал в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Крыму 18:12
ЦБ: Инфляция на конец года зависит от роста цен на огурцы и помидоры 18:08
В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина 18:05
СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью 18:03
Матвиенко и Мясникович обсудили подготовку к VI Форуму регионов Беларуси и РФ 18:00
Макрона раскритиковали за желание почтить память маршала Петена 17:59
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 17:59
С места аварии Ан-2 в Поморье госпитализировали спасателя с инфарктом 17:59
Проверка московского ТЦ "Ереван Плаза" из-за угрозы взрыва завершена 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 19:40
Рубрика: Власть

Академики должны выйти в люди

Совет Федерации и РАН обсудили, как реализовать потенциал регионов
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Развитие регионов стало главной темой совместного заседания руководства Совета Федерации и президиума Российской академии наук. Излишняя централизация, неравномерное развитие регионов очень волнуют сенаторов, ведь именно они представляют интересы территорий.
Пространственное развитие страны - сейчас особая забота ученых и сенаторов. Фото: council.gov.ru Пространственное развитие страны - сейчас особая забота ученых и сенаторов. Фото: council.gov.ru
Пространственное развитие страны - сейчас особая забота ученых и сенаторов. Фото: council.gov.ru

- Там сосредоточен огромный потенциал, но далеко не всегда он в полной мере востребован, его надо выявлять и реализовать, - сказала глава Совфеда Валентина Матвиенко. - И академия обязана помочь в этой работе. Она не должна замыкаться в рамках Садового кольца, ведь это центр науки огромного федеративного государства.

В Совфеде обсудили деятельность экологических НКО

Сейчас в регионах создаются представительства РАН, одной из главных задач которых, по мнению Матвиенко, является продвижение в регионы самых передовых на сегодня прорывных разработок, включая квантовые, когнитивные, нано- и биотехнологии и т.д.

Особо глава СФ выделила проблему пространственного развития страны. "Такая стратегия сейчас готовится в правительстве, есть много вариантов документа, но пока нет единого мнения, - сказала Матвиенко. - Здесь важнейшую роль должна сыграть академия наук, у которой есть конкретные разработки. Я поддерживаю проект по созданию пространственно-транспортных логических коридоров для единой Евразии. Его реализация позволит существенно увеличить связанность разных территорий огромной страны, создать новые центры притяжения трудовых ресурсов и капитала, улучшить инфраструктуру, повысить качество жизни в регионах.

В качестве примера глава СФ назвала транспорт на предельных скоростях, который движется фактически без сопротивления воздуха. "Пока этот проект дискуссионный, он трудно пробивает себе дорогу, - сказала Матвиенко. - Но все новое идет трудно, и мы готовы его поддерживать. Если мы не начнем реализацию подобных проектов, а будем откладывать их в долгий ящик, то не добьемся прорывного развития страны.

Президент РАН Александр Сергеев особо подчеркнул, что создание представительств академии - это инициатива местного руководства. Сейчас уже действуют три пилотных проекта: в Белгородской и Ульяновской областях и Башкирии. "Наличие по правую руку от губернаторов структуры, которая для решения актуальных вопросов регионов будет консолидировать академическую науку, вузы и бизнес, крайне важно и для местной власти, и для Академии наук, - сказал Сергеев.

В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов

- Разработанный в соответствии с указом президента страны нацпроект "Наука", казалось бы, не содержит регионального сегмента, в нем нет практически межбюджетных трансфертов, но это, наверное, один из самых важных для регионов проектов, - отметил глава Минобрнауки России Михаил Котюков. - Вопросы научно-технологического развития решаются непосредственно на местах. И мы должны четко представлять вместе с РАН, вузами и руководителями субъектов возможности, которыми располагаем в каждом регионе, те перспективные направления, которые нам совместными усилиями необходимо реализовать.

В регионах сосредоточен огромный потенциал, но далеко не всегда он в полной мере востребован, его надо выявлять и реализовать

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил создать Центр научно-технологического обеспечения стратегического развития и приоритетных проектов, который возьмет на себя функции интеграции идей научных исследований и оценку их возможного применения для развития страны. Он мог бы разместиться в Ломоносовском корпусе МГУ, так как там самый мощный в стране суперкомпьютер. По словам ректора, руководить центром будут ученые, так как речь идет о прямой задаче Академии наук обеспечить интеграцию идей научных исследований. Садовничий считает, что стране необходимо иметь информационный центр, который был бы "мозгом" в обеспечении научно-технологического развития страны, собрал бы всю научную информацию из регионов, чтобы к ней был общий доступ. Центр должен, безусловно, работать с поставщиками информации, предоставляемой из разных источников.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации Наука и образование РАН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры стран ОДКБ обсудили вопросы коллективной безопасности
Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой