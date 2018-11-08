Современные технологии оживили историю

Первая реакция: "Ой нет, я не выдержу". Потом: "Нет я должна знать... Они должны быть услышаны!" - пишет Ольга Шубина в комментариях к проекту "Письма врагов народа", запущенному в День памяти жертв репрессий (30 октября) интернет-изданием "Такие дела". Ольга переписывается с человеком... из ГУЛАГа.

Подобные проекты помогают молодым людям другими глазами взглянуть на историю.

Подписчики проекта раз в неделю получают письма, которые когда-то присылали близким репрессированные из лагерей. "Это простые, очень личные письма, которые заключенные отправляли своим родителям, возлюбленным и детям, - рассказывали о быте в лагере, писали сказки для дочерей и просили не забывать про них", - поясняют авторы проекта.

Герои рассылки, в основном, самые обычные люди. Это ботаник Евгений Яблоков, который рассказывает сыну-подростку, как устроен быт в лагерном бараке. Или, например, бухгалтер Георгий Афендиктов, который обижается на молчание старшего сына, не зная, что тот расстрелян,. Или вот студент-вольнослушатель Московского университета Николай Повало-Швейковский, в 26 лет чувствующий себя глубоким стариком.

Но среди них есть и известные личности - например, знаменитая Ариадна Эфрон - дочь еще более знаменитых Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Ее арестовали в августе 1938 года, обвинив в шпионаже, и приговорили к восьми годам лагерей.

"22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости", - пишет она Борису Пастернаку, одному из немногих оставшихся друзей.

Ариадна рассказывает о том, как четыре месяца ехала с этапом после повторного ареста - в ссылку в Красноярский край, где Эфрон жила до своей реабилитации в 1955 году.

Кто-то находит среди героев рассылки своих родственников. Так, один из подписчиков "Писем" Василий Яблоков узнал в Евгении Яблокове своего прадеда, в 1940 году писавшем семье из лагеря в Архангельской области: "Прадед писал очень много писем, в семье их все хранили. Дед всю переписку оцифровал, расшифровал и передал оригиналы в архив "Мемориала" - конечно, там лучше условия для хранения, чем дома, да и доступны такие вещи должны быть не только семье".

Письма, сохраненные сыном Яблокова, повлияли и на жизнь правнука автора: "Я очень ярко помню, это как-то запечатлелось в памяти, как я читал письмо, в котором прадед писал сестре моего деда, своей дочери Ирине, о выборе профессии. Он учился тогда еще не на факультете, а на отделении географии в Московском университете. Я читал, как он рассказывал об учебе, и у меня дух захватывало. Так я и стал географом".

Такая история - увы, редкость. Всего 14 процентов россиян знают о судьбе своих репрессированных родственников (ВЦИОМ). А меньше всего о политических репрессиях осведомлена молодежь - 47 процентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о них.

Теперь у поколения Z появилась возможность узнать историю, почувствовав себя ее участниками. И "Письма врагов народа" - не первый проект, воплотивший эту идею.

22 дня была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости

Позволить широкой аудитории заглянуть за кулисы прошлого уже пытался, например, проект "1917. Свободная история" Михаила Зыгаря. Но если "1917" упаковывал историю в привычную для молодежи форму современной соцсети, то письма репрессированных приходят, как и положено, на почту. Правда, электронную.