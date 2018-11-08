США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III. Пуск был произведен с территории военной базы Ванденберг в штате Калифорния.

Тестирование было осуществлено в минувший вторник в 23:01 по местному времени и прошло успешно. МБР поразила учебную цель в водах Тихого океана, передает издание Stars and Stripes.

Журналисты отмечают, что не следует увязывать запуск Minuteman III с текущими международными событиями. Специалисты проверяли работу систем.

Напомним, что в июле этого года пуск ракеты аналогичной модификации завершился неудачей. По соображениям безопасности она была уничтожена во время полета над Тихим океаном.