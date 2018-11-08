США запустили баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ракета без боеголовки стартовала 7 ноября с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и достигла заданного района в Тихом океане, пишет официальное издание Минобороны США Stars&Stripes со ссылкой на Глобальное ударное командование.

- Испытание не связано с какими-либо событиями в мире, оно необходимо для подтверждения точности и надежности системы, - рассказали военные. Напомним, предыдущий тест ракеты закончился неудачей: запущенная в июле с Ванденбера МБР отклонилась от траектории и самоуничтожилась по команде с земли.

Minuteman III - единственная баллистическая ракета наземного базирования США. Принятая на вооружение в 1970 году трехступенчатая твердотопливная ракета имеет дальность полета порядка 13 тысяч километров и термоядерный боевой блок мощностью 300 килотонн. ВВС США располагают 450 МБР Minuteman III, их пусковые установки находятся в трех позиционных районах Вайоминга, Монтаны и Северной Дакоты.