Стал известен новый глава Фонда кино

НОВОСТЬ08.11.2018, 21:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Фонд кино возглавил Вячеслав Тельнов. Ранее он возглавлял Госфильмофонд и департамент кинематографии министерства культуры.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова

Новый исполнительный директор Фонда кино пообещал в ближайшее время решить все текущие проблемы организации.

"Решением этих проблем сразу и займусь, сейчас самое главное - текущие вопросы. Как только меня представят коллективу, сразу начнем работать. Думаю, все решим, все наладим", - приводит ТАСС слова Тельнова.

19 октября стало известно, что прежний руководитель Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост, который он занимал с 2013 года.

Тельнов в начале 2018 года стал главой Госфильмофонда вместо Николая Бородачева, занимавшего пост с 2001 года. Ранее Тельнов возглавлял департамент кинематографии Минкультуры.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ Россия
Фото: youtube.com/ ALISHERMUSIC
Видео: Гнойный и Пугачева снялись в клипе "Скажи мне, Алла!" 12:37
Видео: Монеточка и "Би-2" записали совместный трек 07.11.2018
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 07.11.2018
⧣ министерство культуры
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 07.11.2018
Мединский: Скоро мы будем говорить, что рэп - это русское искусство 16.10.2018
Сборы российских фильмов выросли в два раза 24.09.2018
⧣ Фонд кино
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Главу российского Фонда кино отправили в отставку 19.10.2018
Александр "Гоголь" Петров снимет фильм про войны скейтбордистов 20.04.2018
Авторы "Невесты" и клипа "Ленинграда" снимут демонический хоррор 20.04.2018