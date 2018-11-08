Стал известен новый глава Фонда кино

Фонд кино возглавил Вячеслав Тельнов. Ранее он возглавлял Госфильмофонд и департамент кинематографии министерства культуры.

Новый исполнительный директор Фонда кино пообещал в ближайшее время решить все текущие проблемы организации.

"Решением этих проблем сразу и займусь, сейчас самое главное - текущие вопросы. Как только меня представят коллективу, сразу начнем работать. Думаю, все решим, все наладим", - приводит ТАСС слова Тельнова.

19 октября стало известно, что прежний руководитель Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост, который он занимал с 2013 года.

Тельнов в начале 2018 года стал главой Госфильмофонда вместо Николая Бородачева, занимавшего пост с 2001 года. Ранее Тельнов возглавлял департамент кинематографии Минкультуры.