Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. В четверг определились все участницы 1/8 финала турнира.

Ранее семеро россиянок дошли до третьего раунда соревнований, но не все из них сумели легко решить вопрос выхода в 1/8 финала. Алиса Галлямова выиграла свой матч 2-0, однако она выбила из борьбы соотечественницу - Александру Горячкину. Проиграла и еще одна представительница России, Анастасия Боднарук уступила 0-2 украинке Анне Музычук.

Что же касается остальных российских спортсменок, им пришлось бороться на тай-брейке, который и состоялся сегодня. Екатерина Лагно и Александра Костенюк выиграли свои матчи в рапид, обыграв с одинаковым счетом 2-0 представительницу Венгрии Хоанг Тхань Чаанг и китаянку Ни Шицюнь соответственно. Валентина Гунина победила украинку Анну Ушенину 1,5 - 0,5.

"Во второй игре классической партии я уже попрощалась с этим чемпионатом, потому что концовка была очень тяжелой, - сказала Костенюк, чьи слова приводит пресс-служба турнира. - Так что день тай-брейка оказался для меня удачным, поскольку я оставалась в игре. Ничто не закончилось, пока оно действительно не закончилось".

А вот Наталье Погониной не хватило и тай-брейка, где она в противостоянии с китайской шахматисткой Чжу Цзинэр не без труда сыграла вничью. Но в первой встрече с контролем времени "10+10" россиянка уверенно взяла верх, а затем довела дело до победы.

Пары 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам

Чжай Мо (Китай) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Йоланта Завадзка (Польша) - Жансая Абдумалик (Казахстан)

Наталья Погонина (Россия) - Екатерина Лагно (Россия)

Анна Музычук (Украина) - Антоанета Стефанова (Болгария)

Дронавали Харика (Индия) - Александра Костенюк (Россия)

Алиса Галлямова (Россия) - Лэй Тинцзе (Китай)

Мобина Алинасаб (Иран) - Мария Музычук (Украина)

Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан) - Валентина Гунина (Россия)