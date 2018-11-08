Стоимость нефти меняется разнонаправленно

Цена на нефть марки Brent снижалась на новостях о более значимом, чем ожидалось, росте запасов нефти в США. Январские фьючерсы на Brent по итогам торгов на лондонской бирже ICE Futures в среду 7 ноября снизились на 0,08 процента до 72,02 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,87 процента до 61,67 доллара за баррель.

Сегодня, 8 ноября, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику. Январские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 9:11 по московскому времени подешевели на 0,83 процента до 72,07 доллара за баррель. При этом, стоимость фьючерса на WTI на декабрь на NYMEX повышалась на 0,1 процента до 61,73 доллара за баррель.

Согласно сообщению Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,78 миллиона баррелей. В то же время ранее, по данным опроса S&P Global Platts, аналитики предполагали повышение запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.

До публикации данных о запасах нефти стоимость Brent и WTI повышалась на фоне введенных санкций США против Ирана, а также сообщения о возможностях ОПЕК сократить добычу нефти в 2019 году.