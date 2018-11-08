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08.11.2018 18:40
Рубрика: Экономика

Сигнал к покупке

Торговые сети сделают скидки на товары со знаком качества
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
В течение недели федеральные и региональные торговые сети по всей стране будут выделять лучшие товары в магазине специальными ценниками, запустят новые программы лояльности и установят скидки на товары, получившие государственный Знак качества.
Покупателям расскажут правду о товарах и научат выбирать высококачественные. Фото: Олеся Курпяева Покупателям расскажут правду о товарах и научат выбирать высококачественные. Фото: Олеся Курпяева
Покупателям расскажут правду о товарах и научат выбирать высококачественные. Фото: Олеся Курпяева

Акции приурочены к Всемирной неделе качества и будут длиться до 15 ноября, сообщили в Роскачестве.

"Регулярное информирование людей о составе и характеристиках товаров и услуг помогает развивать культуру потребления. Во многих странах День качества празднуется не первый год. В России в рамках праздника пройдут специальные акции производителей и торговых сетей, лекции и нетворкинги, выставки и ярмарки. К работе подключились 35 регионов", - рассказал глава минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Photoxpress.ru
Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего

Кроме того, по всей стране пройдут лекции о качестве. Например, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Севастополе запустит специальный форум, в ходе которого ведущие эксперты в бизнес-сфере расскажут, из чего складывается качество жизни, сервиса, управления, образования, продвижения и как мы можем на него повлиять. Всего там будет проведено более 15 мастер-классов, тренингов и обучающих мероприятий на разные темы.

В Рязанской области при поддержке правительства региона стартует проект "Школа потребителей". Люди смогут посетить мастер-классы, "круглые столы", а также фестиваль местных товаров.

Одним из участников праздника станет и Чеченская Республика, организующая ярмарку качества. Эксперты проведут лекции и дадут рекомендации, как выбрать товары. Отдельно для учащихсяустроят экскурсии по производственным предприятиям региона. "Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество жизни в целом - это важные социальные вопросы, к которым необходимо привлекать внимание", - уверен Денис Мантуров.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Госфонды и контрольные органы Роскачество
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