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08.11.2018 18:56
Рубрика: Экономика

Деньги на ветер

Торговые войны могут затормозить развитие "зеленой" энергетики
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
В следующем году развитие мировой ветроэнергетической отрасли могут затормозить торговые войны и снижение объемов финансирования. Эта тенденция может привести к слияниям компаний для сокращения издержек, однако для российского сегмента риски минимальны, пока действует программа гарантированного возврата инвестиций в виде договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ).
Башни для ветряков изготавливают в основном из стали, ввозные пошлины на которую в июне ввели США, а затем и другие страны. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Башни для ветряков изготавливают в основном из стали, ввозные пошлины на которую в июне ввели США, а затем и другие страны. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Башни для ветряков изготавливают в основном из стали, ввозные пошлины на которую в июне ввели США, а затем и другие страны. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Основные факторы риска для ветроэнергетики выделили эксперты международной страховой компании Coface. Ветрогенераторы производят в основном из стали, а значит, отрасль пострадает от повышения пошлин, указывают в Coface. "В этом году рост тарифов на сырье не скажется на производителях, так как большинство сотрудничает с поставщиками на условиях, установленных еще до увеличения импортных пошлин, но в 2019 году цены наверняка пойдут вверх. При этом удорожание сырья не скажется на рыночной цене продукции, вместо этого возросшие затраты возьмут на себя сами производители - в ущерб объемам прибыли", - считают страховщики.

Чтобы снизить издержки, компании начнут объединяться

Кроме того, до сих пор ветроэнергетика динамично развивалась за счет госсубсидий и легкого доступа к заемным средствам. Однако субсидии постепенно сворачиваются, как и программа количественного смягчения в Европе, а в США растут ставки - все это усложняет доступ к ликвидности. "В результате конкуренция в отрасли обострится, что вынудит игроков снова снижать цены", - уверены аналитики Coface. Эту проблему и должен решить ряд слияний для снижения производственных издержек.

Фото: Gettyimages
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Российский сегмент ветроэнергетики защищен требованиями по степени локализации оборудования для отечественных ветропарков - на уровне 65 процентов, что мотивирует российских инвесторов развивать производство башен для ветротурбин. Этот элемент обеспечивает вклад в 13 процентов, оценивает партнер по практике "Электроэнергетика" Vygon Consulting Алексей Жихарев.

"До 2024 года на созданных в РФ мощностях будет произведено около тысячи башен, этот объем гарантирован программой поддержки ДПМ ВИЭ, то есть на данный период риски минимальны. Положение может измениться в случае, если принятие решения о продолжении программы стимулирования зеленой энергетики на период после 2024 года забуксует", - полагает эксперт.

Экономика Отрасли Энергетика Торговые войны
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