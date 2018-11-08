Трамп назвал нечестной торговлю между США и Японией

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз напомнил официальному Токио о нечестной торговле между Японией и США.

"Передай привет Синдзо (премьер-министру Японии Синдзо Абэ, - прим. "РГ"). Уверен, что он доволен тарифами на свои автомобили", - заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов, когда с вопросом к нему обратился японский журналист.

"Япония - великая страна, у вас отличный премьер-министр, который накануне успешно прошел выборы (на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, - прим. "РГ"). Он мой хороший друг. Один из тех людей, с кем меня связывают очень тесные отношения, но я ему постоянно говорю, что Япония нечестно ведет себя с США в области торговли", - добавил Трамп.

По словам главы американского государства, японские машины облагаются в США низкими таможенными пошлинами, при этом на американские авто в Стране восходящего солнца действуют довольно высокие тарифы. Торговый дефицит в американо-японских отношениях, напомнил Трамп, составляет порядка 100 миллиардов долларов.

На следующей неделе в Токио прилетит вице-президент США Майкл Пенс, который проведет переговоры с главой японского кабмина Синдзо Абэ, а также вице-премьером и министром финансов Таро Асо, передает телерадиокомпания NHK.

Как пояснил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, американский политик будет находиться в Токио с 12 по 13 ноября. Стороны обсудят актуальную международную повестку, включая вопрос о денуклеаризации КНДР. По словам высокопоставленного представителя правительства, торговая проблематика в этот раз затрагиваться не будет.

Вместе с тем генсек Суга в привязке к стартующим в январе будущего года масштабным американо-японским торговым переговорам уточнил, что Токио не пойдет на договоренности, которые противоречили бы национальным интересам страны. Очевидно, что Майкл Пенс и Таро Асо могут коснуться и проблемных тем в отношениях между Токио и Вашингтоном, которые относятся прежде всего к торговой сфере. Японские эксперты отмечают, что риторика Дональда Трампа по отношению к Токио может ужесточиться в связи с его подготовкой к новой президентской кампании.