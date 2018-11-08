Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России

Во вхождении Крыма в состав России виновен "режим Обамы", убежден президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов.

"Это был режим президента Обамы, - передает РИА Новости слова американского президента. - Обама сделал это".

Примечательно, что журналист перебил при этом президента, заявив, что Крым к России присоединил российский лидер Владимир Путин, Трамп снова повторил, что винит в произошедшем своего предшественника на посту президента.