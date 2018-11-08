Первым решением президента США Дональда Трампа после состоявшихся во вторник промежуточных выборов в конгресс страны стало увольнение министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса. Строго говоря, кадровые перестановки в администрации США после выборов - обычная практика. И замена Сешнса будет далеко не единственной. Тем не менее увольнение главы минюста во многом является знаковым и отражает в себе тот расклад сил, который сложится в Вашингтоне в ближайшие два года.

По итогам выборов правящая республиканская партия уступила контроль над нижней палатой конгресса США демократической оппозиции, что, конечно, невыгодно Белому дому и усложнит проведение его реформ. Тем не менее есть по меньшей мере две причины считать, что лично для главы государства состоявшиеся выборы стали победой.

Во-первых, пропрезидентская республиканская партия сумела сохранить и даже укрепить контроль над сенатом, а именно эта палата рассматривает и утверждает кандидатуры выдвиженцев Белого дома на руководящие должности в правительстве и в судебных органах. До выборов большинство "красных" (официальный цвет республиканской партии США. - Прим. "РГ") в верхней палате было крайне хрупким - 51 голос из 100, плюс решающий голос вице-президента Майка Пенса, который применялся только в тех редких случаях, если голосование завершилось ничьей. Таким образом, достаточно было пары взбунтовавшихся республиканцев, чтобы инициатива Белого дома стала непроходной, а в американской политической практике голосование против партийной линии - не такая уж редкость. Именно так летом 2017 года Белый дом потерпел одно из самых сокрушительных поражений первых двух лет Трампа.

При попытке отменить реформу здравоохранения "Обамакэр" трое сенаторов-республиканцев стали в позу, и голосование провалилось. Кроме того, Белый дом не раз сталкивался с трудностями при утверждении своих выдвиженцев в сенате.

На состоявшихся выборах республиканцы отвоевали у демократов по меньшей мере четыре сенатских мандата, уступив всего один. Подсчет голосов в еще двух штатах продолжается. Но уже ясно, что "красные" увеличат свой перевес на 2-4 мандата.

Во-вторых, итоги выборов окончательно подтвердили, что Дональд Трамп выиграл у республиканского истеблишмента борьбу за сердца рядовых сторонников партии. Большая часть тех немногих кандидатов-республиканцев, которые противоречили президенту, потерпела поражение, а несколько его ставленников одержали победы. Трамп с удовольствием сделал на этом акцент на пресс-конференции в среду, комментируя итоги выборов. Президент требовал от республиканцев лояльности, прозрачно намекая, что, отвернувшись от него, эти политики отвернулись от сторонников партии.

Трамп вступил в предвыборную гонку-2016 аутсайдером и во многом противопоставлял себя консервативной элите, которая, в свою очередь, отказывалась признавать его своим лидером и принимать уж слишком революционные идеи темпераментного кандидата. По расхожему в те месяцы мнению популизм Трампа годился только для относительно узкой части консервативного электората, но не отражал платформу партии в целом. Его победа на праймериз, а затем и на выборах опровергла эти предположения. Но если в 2016 году избиратели голосовали за его обещания, то сейчас поддержали его реальную работу за первые два года, поставив точку в споре о том, кому сегодня принадлежит партия "красных". Дональд Трамп - лидер и, вероятно, наиболее популярный политик республиканцев, а потому любой конгрессмен этой партии, который отказывается поддержать инициативу президента, должен понимать, что идет против воли большинства консервативных избирателей и рискует потерять их голоса.

Трамп теперь располагает не только большим числом республиканцев в сенате, но и сможет укрепить дисциплину, реже сталкиваясь с отступничеством однопартийцев. А это заметно снижает риски пробуксовок в верхней палате и позволит хозяину Белого дома укреплять свое влияние, активнее наполнять исполнительную и судебную ветви власти лояльными ему фигурами, а не теми, кого навязывал ему консервативный истеблишмент.

История с министром юстиции - самая наглядная тому иллюстрация. Два года назад Сешнс стал одним из первых политиков, публично поддержавших кандидатуру тогда еще только набиравшего силу Трампа. После сенсационной победы последнего ставка окупила себя с лихвой, Сешнс получил должность министра юстиции и генпрокурора страны и практически сразу допустил ошибку, ставшую для него роковой.

После прихода Трампа в Белый дом демократическая оппозиция начала раскручивать скандал вокруг мнимого сговора окружения нового президента с Россией, добиваясь расследования. Будучи главой минюста, Сешнс мог взять следствие по линии ведомства под свой контроль. Это не означает, что по приказу Трампа он стал бы закрывать дело. В США главы минюста и ФБР хотя и назначаются президентом, но считаются независимыми фигурами, и даже самые робкие попытки главы государства напрямую влиять на ход расследований вызывают болезненную реакцию. Тем более на ход тех дел, которые непосредственно касаются самого хозяина Белого дома. Но Трамп известен склонностью требовать лояльность от своих подчиненных и, вероятно, рассчитывал, что назначенный им министр юстиции попытается оградить его от расследования. Этого не произошло. Либеральная пресса засыпала Сешнса упреками, припоминая ему встречи с послом РФ в США Сергеем Кисляком в период предвыборной кампании. Министр юстиции запаниковал под этим давлением и самоустранился от расследования.

Дональд Трамп своему союзнику этого бегства не простил и последующие два года неоднократно крайне резко высказывался в его адрес. Тень увольнения висела над Сешнсом давно. Трамп не шел на это только потому, что боялся спровоцировать недовольство своих сторонников республиканцев, которые и так были настороже после того, как глава государства весной 2017 года уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Наконец, закрепление Трампа в качестве лидера республиканской партии и рост числа его ставленников в исполнительных и судебных ведомствах станут для него гарантией защиты от политических интриг оппозиции, которая хотя и получила контроль над нижней палатой конгресса, но свалить главу Белого дома, в том числе путем импичмента, не сможет. Так, теперь Трамп может усадить лояльную ему фигуру на место Сешнса. Новый глава минюста США, вероятно, будет активнее противодействовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором демократы усматривают главную надежду на повод для импичмента.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"