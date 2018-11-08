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08.11.2018 12:10
Рубрика: В мире

Тринадцать заключенных погибли во время бунта в колонии Таджикистана

Текст: Александр Ленин
В Таджикистане в результате подавления тюремного бунта погибли как минимум 13 человек. Инцидент произошел в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере страны.

По некоторым данным, один из узников напал на охранника, забрал у него автомат и начал стрелять по надзирателям. К нему присоединились другие заключенные, которые позже забаррикадировались в одном из корпусов колонии. Есть информация, что некоторые из них могли бежать.

На место ЧП был вызван спецназ, который силой подавил беспорядки, передает местный портал Avesta. В настоящее время в колонии работают следователи. Они выясняют детали и причины происшествия.

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В министерстве юстиции Таджикистана подтвердили факт бунта, но отказались предоставить подробности инцидента.

"Специальная группа работает на месте, устанавливаются причины бунта. Пока нет никаких подробностей", - рассказали представители ведомства журналистам.

Отметим, в колонии Худжанда содержатся заключенные, отбывающие наказание за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм. Тюрьма известна жестким режимом содержания. Происходило несколько случаев побега из колонии, также отмечается, что заключенные там бунтовали и ранее. Так, в апреле 1997 года при подавлении мятежа погибли 24 заключенных, еще 35 получили ранения.

В мире экс-СССР Таджикистан
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