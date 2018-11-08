Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за действия властей страны в 1939 году. Тогда правительство отказалось принять 907 еврейских беженцев, прибывших на корабле "Сент-Луис" из нацистской Германии.

Политик назвал свои извинения "весьма запоздалыми". Трюдо также отметил, что правительство премьер-министра Макензи Кинга "ничего не сделало", чтобы помочь "невинным жертвам режима Гитлера".

"Это позор. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире ", - цитирует ТАСС политика.

Необходимо отметить, что корабль "Сент-Луис" с еврейскими беженцами из Германии сначала прибыл на Кубу. Там люди планировали в безопасности дождаться очереди на получение американской визы.

Однако Куба, США и еще целый ряд стан Южной Америки, отказались принять их. Корабль отправился обратно в Европу. Пассажирам удалось сойти на берег в других европейских странах.