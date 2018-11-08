Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"

Официальный Киев предостерег европейские государства от участия в проекте "Северный поток-2".

"Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток-2". Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", - заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, которого цитирует ресурс "Укринформ".

Политик выступил с речью на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед". По его словам, вопрос газового транзита из России в Европу затрагивает не только безопасность Украины, но и всего мира.

Парубий предложил создать платформу совместного использования с американскими партнерами газотранспортной системы Украины. Законодатель подчеркнул, что такой шаг помешает реализации энергетической стратегии России, которая якобы стремится взять под свой контроль украинскую ГТС.

Напомним, что Андрей Парубий в ноябре на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Германию детально изучить и понять аргументы украинской стороны относительно опасности строительства "Северного потока-2".

"Мы на себе неоднократно испытывали энергетический шантаж России. Поэтому мы знаем, как Россия пытается использовать энергетику как влияние на политические процессы государства, и поэтому призываем к пониманию нашей позиции", - заявил он.

Аналогичные тезисы депутат озвучил в ходе переговоров с председателем парламента Норвегии Тоне Трьоэн.

Газопровод "Северный поток-2", протяженность которого составит более 1200 километров, должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца 2019 года.