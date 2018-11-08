Университет Пирогова вошел в международный рейтинг лучших медвузов

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова включен сразу в два международных предметных рейтинга: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам, а также по естественным наукам.

Речь идет о рейтингах "Times Higher Education World University Rankings", куда вошли сотни университетов из разных стран, которые готовят специалистов в области медицины и здравоохранения.

Медицинские вузы России в предметных рейтингах "THE" представлены в этом году впервые. Ранее в его оценках от нашей страны участвовали исключительно широкопрофильные университеты: МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский федеральный университет.

В этом году РНИМУ имени Н.И. Пирогова также впервые вошел в список лучших университетов планеты по версии "THE".

Рейтинг "Times Higher Education" - один из наиболее авторитетных и влиятельных рейтингов, который ранжирует университеты всего мира. Он объективно оценивает работу, проводимую в учебном заведении, и уровень подготовки выпускников. В него входят исключительно лучшие образовательные учреждения мира.