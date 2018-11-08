Устроивший стрельбу в американском баре мужчина мертв

Стрелок, открывший огонь по посетителям бара в городке Таузанд-Окс (штат Калифорния), убит. Об этом, как передает Ventura County Star, сообщил шериф округа Вентура Эрик Бушоу.

"Стрелявший мертв", - заявил шериф. Личность нападавшего пока не установлена, им оказался мужчина лет 20, носивший черную одежду и бороду. Предполагается, что он был смертельно ранен в перестрелке с вызванной на место происшествия полицией.

Точное количество пострадавших во время инцидента не известно. Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек получили ранения. По данным местных СМИ, несколько человек были убиты.

Напомним, неизвестный ворвался в бар Borderline Bar and Grill около полуночи по местному времени, когда там находились сотни человек, в основном студентов местного колледжа. Злоумышленник открыл огонь по посетителям, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и ранил одного из них. По словам очевидцев, преступник произвел не менее 30 выстрелов.

Borderline Bar and Grill широко известен в США, в нем проводятся концерты живой музыки, в том числе с участием популярных исполнителей.