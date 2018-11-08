В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо

Конгресс Международной федерации самбо (ФИАС) прошел накануне открытия чемпионата мира и 80-летия создания в СССР этого вида спорта.

Все-таки антураж имеет значение. Огромнейший зал бухарестского отеля "Хилтон" забит делегатами из более чем семи десятков стран. Пять континентов, разноязыкая толпа, парад одежд, мнений и цветов кожи. Но есть и общее. Преданность самбо, которое и благодаря усилиям этих энтузиастов, набрало настоящую силу. Самбо уже в официальной программе Азиатских, Пан-Американских игр и Игр стран Карибского бассейна.

Огромное количество спортсменов в основном южных государств соревнуется в так называемом пляжном самбо. После удачного дебюта в Баку мы снова увидим самбо на уже Вторых Европейских играх, которые примет в будущем году Минск. Первый чемпионат мира среди школьников принял наш российский Орел. Весьма вероятно, что самбо войдет в программу Всемирных военных спортивных игр. К 2021 году в Москве планируется ввести в строй Международный центр самбо. Обо всем этом рассказал на Конгрессе президент ФИАС Василий Шестаков.

А если вернуться в Бухарест, то телетрансляции с начинающегося в пятницу чемпионата мира увидят в 19 странах. Еще около миллиона болельщиков будут следить за турниром по веб-сайту ФИАС. Ну, а следующий чемпионат примет 7-11 ноября 2019 года Сеул.