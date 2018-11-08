Этот вид спорта родился в России, 16 ноября официально и торжественно отметит 80-летие. Наши самбисты бесспорные фавориты любых турниров. Но сейчас усилиями Международной федерации самбо (ФИАС) конкуренция в мировом самбо обострилась.

Российские мастера самбо как законодатели мод в этом виде спорта будут бороться за медали высшего достоинства на стартующем чемпионате мира. Фото: РИА Новости

О самбо и о стартующем в Бухаресте чемпионате мира в эксклюзивном интервью корреспонденту "РГ" рассказал главный тренер сборной России Дмитрий Трошкин.

Дмитрий, расскажите для разминки о том, как из огромного количества классных самбистов отбиралась сборная?



Дмитрий Трошкин: Традиционно. Принцип чисто спортивный. Победители первенства страны в самбо и в боевом самбо едут в Бухарест, серебряные призеры уже выступили на чемпионате Европы в Афинах. Единственная важная замена: в весе свыше 100 килограммов выставим Артема Осипенко.

А где готовились?



Дмитрий Трошкин: Летом в Сочи - общефизическая подготовка. Потом сбор в Кстове…

Это то самое место, где самбо является видом спорта номер один.



Дмитрий Трошкин: Да. И шлифовка, окончательная подготовка на намоленной самбистами - и не только - базе в Новогорске. Здесь такая прекрасная аура. Условия - великолепные. Самым капризным придраться не к чему. Поклон директору базы Николаю Сидоровичу Доморацкому.

В Бухаресте разыгрывается 27 золотых медалей. 18 - в самбо мужском и женском, 9 - в боевом, где соперничают только мужчины. Существует ли у сильнейшей сборной мира какой-то медальный план?



Дмитрий Трошкин: План, конечно, есть: только первое место в командном зачете. Как главному тренеру мне хочется, чтобы взяли девять из девяти. Но в наше время это уже невозможно. Разве можно сравнивать чемпионаты мира, на которые приезжали команды из 40 стран, с нынешними? В Сочи в прошлом году боролись самбисты из 93 государств, в Бухаресте ожидают стран 80 - около 500 самбистов. Среди них есть в отдельных категориях и очень сильные: пусть даже самбо не так и развито, а в призеры попасть, медальку отнять вполне могут. Да и Международная федерация будет на нас смотреть искоса: развивается ли мировое самбо, если россияне всех тюкают? Понятно, россияне подняли планку высоко, надо к ней тянуться. Но как человек, переживающий за самбо в целом, я понимаю: нужно, чтобы медали расходились и в другие страны. Чувство двоякое. "Золото" дается с каждым годом все тяжелее. На европейском первенстве в боевом самбо мы в командном зачете впервые проиграли. На первенстве мира в Бухаресте по полной должны выложиться и боевые самбисты, и наши звезды самбо - уже упоминавшийся шестикратный чемпион мира Артем Осипенко, пятикратный победитель Альсим Черноскулов, Сергей Кирюхин - у него три "золота", Яна Костенко у женщин. И молодые, но уже набравшиеся опыта, их обязательно поддержат.

Меня коробит один деликатный, однако немаловажный момент. Прочитал положение о чемпионате. За первое место положены премиальные в три 3 тысячи долларов, серебро стоит две 2 тысячи, бронза - полторы. Общий призовой фонд - 216 тысяч долларов. Я не о теннисистах и футболистах, которых с их миллионами не догнать. Но должна же быть справедливость: в самбо люди бьются, зверски тренируются, рискуют. И даже лучшим - крохи.



Дмитрий Трошкин: А я вам честно скажу: мы очень рады, что ФИАС установила такие призы. Было как-то один раз и до этого. Но так давно, что и не помню где, когда. Наш вид - тяжелый. В советские времена мы от Госкомспорта СССР получали премии, были приравнены к олимпийским видам. Сейчас от минспорта ребята призовых не получают. Но намечается у нас хорошая новость.

Так порадуйте.



Дмитрий Трошкин: Если коротко, в рамках дальнейшего развития самбо мы, верю твердо, вернемся к 16 ноября на прежние и даже более весомые позиции.

А почему именно 16 ноября?



Дмитрий Трошкин: Ну, как же. В этот день самозащите без оружия, созданной в СССР, исполнится 80 лет. И мы надеемся, что изменения повлияют на дальнейшую судьбу самбо. В том числе, хотя не это главное, и на призовые. Зарплаты у ребят не такие большие. Кто-то уходит в профессиональные бои, в ММА, однако это уже другая песня.

Никогда я не был в Бухаресте. Почему именно этот город примет чемпионат мира?



Дмитрий Трошкин: В Румынии мы проводили и чемпионат Европы, и первенства мира и Европы по юниорам. Там хороший президент национальной федерации Виорел Гыскэ - настоящий фанат. Он еще и тренер, и финансы ищет. У него сильная команда, особенно женская - много призеров чемпионатов мира, Европы. Организуют состязания умело.

В Бухарест на чемпионат мира по самбо приедут около 500 самбистов из 80 стран мира

Заполнится ли зал в Бухаресте? Он рассчитан на 5300 зрителей.



Дмитрий Трошкин: Мы в нем никогда не выступали. Но в Румынии народ на самбо ходит, болеет активно. Все это тоже воодушевляет.