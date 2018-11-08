В Пекине и Шанхае установили новые камеры видеонаблюдения, которые могут распознавать личность по силуэту и манере ходьбы.

Как пишет "Бизнес Инсайдер", ноу-хау способно идентифицировать человека с расстояния даже 50 метров, при этом совсем не обязательно, чтобы лицо было обращено к камере. Попытки обмануть устройство, хромая или шагая широко, не повлияют на работу искусственного интеллекта. Руководитель проекта Хуан Юнчжэнь предупреждает: "Мы все равно установим вашу личность!".

Разработчики системы утверждают, что им удалось добиться высокой точности распознавания: в 94 из 100 случаев личность человека была установлена верно. Однако система все же нуждается в доработке: сейчас процесс идентификации проходит "постфактум". Видео нужно загружать в специальную базу "вручную", а на анализ часового исходника с камеры уходит не меньше десяти минут. Учитывая, что население Китая достигает практически полутора миллиарда человек, инноваторам еще предстоит долгая работа.