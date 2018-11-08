В Лейпциге на международной выставке "Denkmal" открылась экспозиция Москвы

Сегодня в немецком городе Лейпциге, известном миру своими международными книжными ярмарками, открылась не менее престижная Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений "Denkmal"-2018. Представлен на ней и стенд российской столицы, организованный при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы.

- Я очень рада видеть Москву у нас в Лейпциге и в этом году, - сказала приехавшая на торжественную церемонию открытия стенда бургомистр Доротея Дубрау. - Вижу в этом две принципиальные вещи. Москва и Лейпциг - города с большим количеством памятников истории, культуры и архитектуры, которые нужно сохранять. Поэтому нам так важно учиться друг у друга делать это лучше. Для этого важно иметь личные контакты и общаться. Это поможет нам объединиться, и это лучшее, что мы можем сделать в наше сложное время.

Приветствие организаторам, участникам и гостям выставки от имени мэра Москвы Сергея Собянина зачитал заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог российской столицы Леонид Кондрашов. Пожелав всем успешных деловых контактов и новых профессиональных достижений, глава российской столицы отметил в своем обращении: "Правительство Москвы многое делает для сбережения исторического облика города. Это касается не только реставрационных работ, но и общей реконструкции городского пространства. Благоустройство улиц, создание пешеходных зон, украшение зданий пешеходной подсветкой, снижение транспортной нагрузки на центр столицы. Все это позволяет по-новому насладиться Москвой".

Напомню, Европейская выставка "Denkmal” работает в Лейпциге с 1994 года. За эти годы она стала одной из самых популярных площадок для профессионального общения реставраторов, архитекторов, производителей современных материалов и технологов. С самого начала активно участвует в выставке и Москва. Но работа по восстановлению и охране памятников истории и культуры стала для правительства российской столицы одним из приоритетных направлений лишь с 2010 года, когда во главе города стал Сергей Собянин. И уже в 2014 году правительство Москвы получило золотую медаль "Denkmal" за вклад в сохранение памятников конструктивизма, находившихся прежде в большинстве своем в аварийном состоянии. Награда была присуждена за восстановление "Дома-коммуны", построенного в 1929 году по проекту архитектора Николаева на улице Орджоникидзе.

И в этом году Москва вновь привлекает на "Denkmal-2018" внимание к конструктивизму, представив единую экспозицию в форме одного из наиболее известных московских памятников этого архитектурного стиля - Дома Наркомфина. Построенный за 1928 - 1932 годы на Новинском бульваре 25/27, этот дом по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса был призван олицетворять переход от старого принципа расселения отдельными семьями к совместному быту. С этой целью его авторы предусмотрели множество общих пространств - столовую с кухней, библиотеку, гараж, детский сад и прачечную. Но их мечтам не суждено было сбыться: строители новой жизни по-прежнему предпочитали личное пространство общественному. Прачечная, например, обслуживала жильцов лишь в первые годы, после чего здание перестали использовать по назначению и передали ЖЭКу.

На протяжении последних десятилетий Дом Наркомфина находился в запустении, что крайне тревожило не только российскую, но и мировую общественность. И лишь в 2017-м году началась его реставрация - городские власти нашли инвестора, который расселил в нем собственников квартир. "Реставраторы уже демонтировали перегородки, закрывавшие бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом, - рассказал "РГ" на выставке архитектор-реставратор Алексей Гинзбург, внук Моисея Гинзбурга. - Убраны все надстройки, искажавшие исторический облик дома. Вставлены сдвижные окна - точные копии тех, что были в доме первоначально. А главное, мы провели важные исследования, в ходе которых поняли, что в Доме Наркомфина нет ни одной случайной детали. Зеленая кровля, зеленый фасад, современные для той поры технологии и материалы...".

Фото: Любовь Проценко/РГ

В течение этого и будущего годов реставраторам предстоит восстановить планировку квартир, коридоров, вестибюля и бывших общественных помещений - библиотеки, столовой и других. На финальном этапе специалисты проведут отделочные работы и благоустроят территорию вокруг комплекса.

По мнению Леонида Кондрашова, огромный интерес к Дому Наркомфина объясняется во многом тем, что это один из самых ярких примеров воплощения идеи в камне. "Мы показываем сейчас, как можно восстанавливать такие памятники в условиях уже других материалов и технологий, - говорит он. - С такими же проблемами сталкиваются сейчас и архитекторы Германии. Как решать их? Мы не закончили с коллегами жарких споров прошлый раз. Надеюсь, продолжим дебаты в ходе дискуссий сейчас. А то, что не прозвучит на "круглых столах" и мастер- классах, скажем друг другу на лестнице".

В этом же году в Москве была закончена реставрация фасадов еще одного памятника конструктивизма - дома-паровоза, или дома с трубой, на Новой Басманной улице. Сходство с локомотивом ему придает девятиэтажная башня, напоминающая паровозную трубу. Она появилась на углу здания в середине 1930-х, сам дом построен еще во второй половине XVIII века. Всего за последние семь лет в российской столице восстановлены более тысячи памятников архитектуры. Среди них - здание скоропечатни Левинсона, Казанский вокзал, памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и многие другие.