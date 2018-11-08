Новости

Путин назвал декларацию прав человека ключевым правозащитным ориентиром 15:31
Десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет 15:29
Почтовые переводы от 100 тысяч рублей предложили поставить под контроль 15:26
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 15:25
Прокуратура вызвала жену Цеповяза после его "пиров" в колонии 15:16
Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью 15:15
Видео: "Женщина года" сняла фантастический клип 15:13
В Калининграде восстановили кенигсбергскую синагогу 15:10
АвтоВАЗ завершает продажи трех моделей 15:06
В Воронеже возбудили дело после ошибочной ампутации ноги пенсионерке 15:05
Под Омском перевернулся микроавтобус со студентами 15:00
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены 14:50
В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков 14:49
В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике 14:48
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек 14:44
Премьер-министру Новой Зеландии угрожают из-за хорьков 14:41
Похудевшего на "прожиточном минимуме" депутата предостерегли медики 14:35
В Крыму придумали, как вывести отели из тени 14:28
В Перми лидер банды наркоторговцев приговорен к 13 годам колонии 14:22
На востоке Москвы задержали женщину с гашишем 14:11
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело 14:03
Названа дата премьеры обновленной Mazda 3 14:03
Под Тверью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 14:02
На Ставрополье мужчина убил и забетонировал девушку в колодце 14:01
В Челябинской полиции опровергли домогательства к экс-сотруднице ППС 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В администрации одного из детских садов Магадана родителей предупредили, что к предстоящему новогоднему утреннику нужно подготовить костюмы персонажей отечественных сказок.

Фото: depositphotos.com
Милонов предложил запретить школьникам красить волосы

При этом наряды из зарубежных мультфильмов назвали "недопустимыми". Некоторых мам и пап возмутил столь категоричный запрет.

Как пояснила РИА Новости заведующая детсадом, объявление для родителей было сделано с учетом выбранного для праздника сценария, где "девочки будут куколками, а мальчики - героями российских мультфильмов".

В департаменте образования мэрии Магадана рассказали, что связались с руководством детского сама и порекомендовали быть менее категоричными и прислушиваться к родителям.

Сейчас ситуация исчерпана, стороны нашли общий язык, пояснили в ведомстве.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"