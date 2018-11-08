В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике

В администрации одного из детских садов Магадана родителей предупредили, что к предстоящему новогоднему утреннику нужно подготовить костюмы персонажей отечественных сказок.

При этом наряды из зарубежных мультфильмов назвали "недопустимыми". Некоторых мам и пап возмутил столь категоричный запрет.

Как пояснила РИА Новости заведующая детсадом, объявление для родителей было сделано с учетом выбранного для праздника сценария, где "девочки будут куколками, а мальчики - героями российских мультфильмов".

В департаменте образования мэрии Магадана рассказали, что связались с руководством детского сама и порекомендовали быть менее категоричными и прислушиваться к родителям.

Сейчас ситуация исчерпана, стороны нашли общий язык, пояснили в ведомстве.