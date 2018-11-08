В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина

Объявившая в прошлом месяце об уходе из проекта Serebro 33-летняя российская певица, автор песен и актриса Ольга Серябкина попала в больницу в Москве.

О чем исполнительница уведомила поклонников через Instagran, где, по традиции, разместила фото руки с капельницей.

"Внезапно за день до сольника…", - подписала артистка снимок.

Состоится ли теперь концерт - не уточнено.

Также Ольга не указала, какой именно недуг уложил ее на больничную койку.

Ольга Серябкина родилась в Москве. Впервые была замечена общественностью в 2004 году - в клипе Димы Билана "Мулатка".

Кандидат в мастера спорта по бальным танцам, профессиональный переводчик с немецкого и английского.

К проекту Serebro присоединилась в 2006 году. Перед этим работала у Иракли танцовщицей и бэк-вокалисткой.

Сыграла в комедии Жоры Крыжовникова "Самый лучший день".